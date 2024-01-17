在柬越南企业不断扩大市场规模

2024年在柬越南企业见面会是及时更新柬埔寨在各领域的发展情况，2023年越柬合作关系和2024年形势预测的平台。越南驻柬埔寨大使阮辉曾在见面会上发言时建议，在柬越南企业代表提出在柬投资经营中面临的困难和阻碍及其对策。



越南驻柬埔寨大使馆一等秘书俊元进表示，预计2024年，柬埔寨经济将快速、可持续发展，成为东盟地区经济增长的亮点之一。柬埔寨以灵活调控政策，优先经济外交，把重点放在经济发展、各大国和东盟，家里吸引外部资源，如外资、官方发展援助和外国游客，预计2024年该国将克服困难，继续复苏和实现发展。该国力争2024年引进外资大60亿美元的目标。



阮辉曾表示，尽管2023年仍面临诸多挑战，但在柬投资兴业的越南企业仍站稳脚跟，迎难而上，为促进两国经贸投资和旅游关系作出重要贡献。



阮辉曾高度评价越南企业在过去所作出的努力，并相信，2024年随着柬埔寨和越南经济强劲复苏和发展，在柬越南企业发展前景广阔，以及有机会不断扩大市场规模。



阮辉曾在会议上发表指导性讲话时建议，柬埔寨越资企业俱乐部（VBCC）执委会尽快完善柬越企业协会成立流程，使其成为在柬越南企业的桥梁纽带和坚强后盾。同时建议，各家企业推进数字化转型，加强在柬越南企业的合作与交流。



2024年在柬越南企业见面会期间，越南驻柬埔寨大使馆贯彻从2023年12月19日至23日在河内举行的第32次会议外交会议和第21次全国外事工作会议所提出的经济外交工作各大方向。（完）