在最近举行的澳大利亚联邦大选中，工党以77个席位击败了54个席位的联盟党，安东尼·阿尔巴内斯正式成为澳大利亚第31任总理。 23日上午，安东尼·阿尔巴内斯在总督府正式宣誓就职澳大利亚第31任总理。 值此之际，越南外交部部长裴青山已致电黄英贤(Penny Wong)女士，祝贺她任命为澳大利亚外交部长。（完）

黎氏秋姮表示，近期，越南有关机关和越中两国各地方一直为双方企业、商人和各家连锁超市互相对彼此市场进行考察，开展双边农产贸易促进活动创造便利条件并取得许多积极成果。

对于荔枝产品，黎氏秋姮表示，越南与中国有关机关和地方已积极配合并在两国成功举行许多荔枝推介、对接和销售促进活动，吸引许多中国商人的关注；同时经常就进出口各项规定交换信息，有助于提高通关效率和产品流通，确保满足两国疫情防控的要求。

黎氏秋姮表示，5月25日，北江省已举行荔枝促销视频会议，与国内外80个分会场连线，各部门、行业、各省市人民委员会领导、地方水果进出口协会、国内外零售集团、超市系统、企业和商人参加，其中中国广西、云南和四川等地方已积极参与。

黎氏秋姮还表示，北江荔枝收获季节预计于5月25日至7月25日。越南有关机关和包括北江省在内的各地方一直为中国企业和商人收购荔枝创造便利条件。

“我们获悉，数百名中国商贩已办好入境签证从而能赴北江省收购荔枝”， 黎氏秋姮说。（完）