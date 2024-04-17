国际零售商对越南5种产品感兴趣

据“国际商品供应链对接”活动(Viet Nam International Sourcing 2024)组委会透露，一系列国际大型超市、零售分销商和采购团队正在制定从越南潜在供应商采购5种产品的清单。除了“受欢迎”的食品之外，今年采购商对越南纺织品和服装配饰；鞋类、背包、手提包及配饰；体育用品和器材；家用电器和家具特别感兴趣。

越南工贸部欧美市场司司长谢黄灵透露，今年活动的吸引力显著强于去年。目前，该活动吸引了来自美国、加拿大、墨西哥、智利、委内瑞拉、法国、英国、德国、瑞典、意大利、俄罗斯、拉脱维亚、日本、韩国、泰国、马来西亚、中国、香港（中国）、印度、澳大利亚、新西兰等世界各地诸多大型分销商和采购商的代表参与。预计，为期三天（2024年6月6日至8日）的“国际商品供应链对接”活动将吸引参观人数达1万人次，与来自 30 个国家和地区的 300 个国际代表团进行交易。

其中值得一提的是日本永旺（Aeon）和优衣库（Uniqlo），美国沃尔玛（Walmart）、亚马逊（Amazon,）、西夫韦（Safeway），法国家乐福（Carrefour）、迪卡侬（Decathlon），智利Falabella等采购清单丰富多彩、在多个发达国家占据压倒性市场份额的一系列全球知名大型超市。除此之外，今年活动还受到中级采购商的关注，如专业超市系统、便利店的采购专家等。

欧美市场司透露，预计在未来6个月内，在“登陆”越南的数百个国际采购团队中，不少团队表示希望寻找纺织服装和鞋类与皮革制品领域的可持续性合作伙伴。

海关总局的统计数据显示，2024年第一季度越南纺织品出口额达95.7亿美元，同比增长了9.1%。其中鞋类与皮革制品、手提包出口额达56.9亿美元，同比增长10.5%。

此外，体育用品和器材，家用电器和家具也受到国际采购商越来越大的关注。

沃尔玛新供应商开发部主任阮德仲日前指出，越南当前是该集团的战略采购地，位列全球前五、亚洲第二。此外，2023年，越南向全球19个国家的10500多家沃尔玛超市供应总值约70亿美元的商品，从电子产品、纺织品、鞋类、室内外用品、家居、玩具到冷冻食品等。

对于永旺来说，从越南市场采购商品仅仅处于起步阶段，其目标是2024年采购量翻一番，到2025年采购额达10亿美元。在“国际商品供应链对接”活动上，永旺将组织来自日本、中国、香港（中国）和马来西亚的采购团进入越南。

“国际商品供应链对接”活动将由越南工贸部和胡志明市人民委员会联合于6月6日至8日在西贡展会中心举行，占地面积1万平方米，吸引国际供应链中从事不同领域的500家企业参加。（完）