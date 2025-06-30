国际视野下的越南经济：在全球挑战中稳步复苏

尽管全球形势充满不确定性，越南经济依然强劲复苏。国际货币基金组织（IMF）、经济合作与发展组织（OECD、经合组织）、世界经济论坛（WEF）等国际机构的积极评价，以及新加坡大华银行（UOB）的深入分析，都表明各方对越南经济长期潜力的信心日益增强。

越南2025年开局强劲，第一季度国内生产总值（GDP）增长6.93%，延续了2024年令人印象深刻的7.09%的增长势头。这些数据在一定程度上反映了越南在经济调控上的灵活性以及针对外部挑战的适应能力。

在世界经济论坛2025年新领军者年会期间会见越南政府总理范明政时，世界经济论坛临时主席彼得·布拉贝克-莱特马特（Peter Brabeck-Letmathe）强调，越南在全球经济网络中的角色日益突出。他认为，越南的灵活执行能力和自主的外交政策是赢得国际企业界广泛关注与青睐的关键所在。此外，越南与WEF于2023年在天津签署的谅解备忘录（MOU）也搭建了越南和全球许多集团之间的对接平台，拓展了吸引高质量外资的机会。

世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德（Børge Brende）也高度赞赏越南在未来十年实现两位数增长的目标，认为只要越南能够保持当前的发展势头就完全可以实现这一目标。

与此同时，经合组织在2025年6月中旬发布的《越南经济报告》中指出，越南已经取得了长足进展。经合组织首席经济学家阿尔瓦罗·桑托斯·佩雷拉（Alvaro Pereira）相信越南完全具备到2045年成为高收入国家的潜力，甚至若革新与融合持续推进就有望提前实现这一目标。

从私营部门的角度来看，新加坡大华银行（UOB）也指出，越南经济在2025年第二季度呈现出显著的复苏迹象。根据最新预测，第二季度越南国内生产总值预计增长6.1%，主要得益于美国的延期缴纳税款政策以及越南政府和企业的积极主动。同时，UOB的一项调查显示，60%的越南企业对来年增长前景持乐观态度，近一半企业计划拓展国际市场。

尽管增长释放积极信号，越南经济仍面临不少挑战，尤其是来自外部环境。国际货币基金组织称，越南的增长前景在很大程度上依赖于贸易谈判的结果，而全球经济前景仍充满不确定性。

尽管面临短期困难，国际组织对越南经济中长期前景仍持有积极评价。国际货币基金组织与经合组织均认为，凭借坚实的宏观基础、明确的改革方向以及企业界的主动性，越南完全有能力保持稳定增长势头，提升在全球价值链中的地位。

大华银行预测，越南2025年GDP增长率将达6%，2026年将升至6.3%。在全球经济重组的背景下，若能保持改革决心，提高生产率并增强竞争力，越南有望迎来实现突破的新机遇。（完）