国家主席苏林：各宗教组织始终同国家发展并肩同行

13日下午，国家主席苏林在主席府与各宗教组织领导代表和神职人员会面，同时对他们给予表扬，弘扬“爱国爱教”传统和全民族大团结精神。

获党和国家承认的16个宗教的45个宗教组织领导和神职人员出席见面会，证明了党和国家对宗教的关注；强调越南国家尊重宗教信仰自由的政策。

见面会，内务部部长武战胜概括地报告了越南宗教情况。截至2024年5月，国家已承认16个宗教的43个组织并签发活动许可证，信教人口2700万人，占全国人口的27%，其中神职人员18.95万名，宗教活动场所2.96万，信仰活动场所5.4万个。

近年来，在党和国家的关注下，越南各宗教组织和信教群众已弘扬爱国主义、民族大团结传统，与民族并肩同行，为建设与捍卫国家事业做出贡献；参加社会保障工作，动员各宗教神职人员、信教群众遵守党的主张和路线以及国家的法律和政策；与此同时，各宗教组织还是把党的主张、国家的政策和法律落到实处的重要宣传渠道。

各宗教代表在见面会上发表讲话时表示对党、国家领导的信心，同时相信越南国家和各宗教将继续在发展道路上取得新成就。

苏林在见面会上已高度评价各宗教组织、宗教神职人员对国家发展做出的贡献；回顾了各宗教组织对建设与发展国家做出的贡献。苏林表示，党和国家始终尊重公民宗教信仰自由权，将其视为一部分人民群众的正当需求，强调宗教道德有许多民族传统道德和新社会建设事业的观点；一直关注，为信教群众举行各项宗教活动创造便利条件。

苏林表示相信各宗教组织、宗教神职人员和信教群众将进一步发挥好宗教的道德，继续同民族并肩同行，为建设和捍卫社会主义国家事业做出贡献；关注领导宗教组织、信教群众，同各级党委和政府、各级组织阵线和团体组织配合，有效实施党和国家关于宗教、民族大团结的主张和政策；积极参加实施越共十三大决议中提出的各项任务和目标，尤其是日益廉洁、强大的党建设工作，为党的地方各级代表大会做好准备，为成功举行越共十四大做出努力。

苏林同时表示希望各位宗教神职人员继续发挥好党和国家与信教群众的重要桥梁纽带作用；呼吁国内外信教群众与全国人民团结，积极响应各项爱国竞赛运动，发展经济、文化和社会，做好国防安全保障、对外工作；执行好党的主张和路线，国家的法律和政策，爱国爱教，为建设和发展先进、富有民族特德，发挥越南人良好人文价值等做出贡献。

值此之际，苏林已向出席见面会的各位宗教组织领导、神职人员送去礼品。（完）