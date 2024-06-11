国家主席苏林会见中国驻越南大使熊波

6月11日上午，越南国家主席苏林在主席府会见了中国驻越南大使熊波。

会见中，苏林主席强调，越南重视发展对华有友好合作关系，中国是越南独立、自主、多边化、多样化外交关系的对外路线的头等优先。苏林主席高度评价熊波大使对两党、两国关系做出的重要贡献。

熊波大使热烈祝贺苏林当选为越南国家主席，强调中共中央和中国政府十分重视对越共中央、越南国家和人民的睦邻友好和全面合作关系；支持越南保持稳定、促进快速发展，顺利实施越共十三大提出的发展目标，进而为越共十四大做准备。

苏林主席和熊波大使一致高度评价近期双边关系蓬勃发展势头。两国各层级和地方已积极主动大力开展各项交流活动，营造各领域上活跃和实质性的合作气氛。

关于今后的任务和方向，苏林主席希望双方在一些核心方面保持紧密配合，包括：保持高层和各级交流和接触，有效开展各合作机制；推进和提高各领域上的务实合作效果，促进跨境铁路互联互通，合作在越南北部各省发展一些标准轨铁路；建议中国继续对越南农产品、水果、畜禽肉开放市场；继续深化与越南各地方的合作，加强各团体、人民和两国年轻一代的友好交流。

关于东海问题，苏林主席强调，双方需认真落实各高层共识，更好管控和解决海上分歧；尊重彼此正当利益，积极寻找符合1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的妥当处理措施。

在2025年纪念越南与中国建交75周年之际，苏林主席建议双方努力将双边关系提升至新水平，日益务实和有效。

熊波大使强调，中方将努力落实好高层共识，开展好双边提出的具体合作措施，促进和深化各领域上的互利合作；更好管控和解决海上分歧，推动中越全面战略合作伙伴关系不断健康、稳定发展，为两国人民带来切实利益。（完）