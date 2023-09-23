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国家主席武文赏出席胡伯伯访问老街65周年纪念活动
国家主席武文赏明确指出，胡伯伯走访老街65周年纪念活动是一项重要事件，其为老街党部、各族人民努力完成既定目标任务注入动力。国家主席武文赏建议各老街省每位干部、党员和各族人民始终牢记和吸收胡伯伯走访老街省时所提出的战略思维和远见卓识的教诲；力争到2030年将老街建设成为全国较为发达省份，到2045年建成全国的发达省份。
与此同时，老街全省着力推动经济社会发展、改善人民生活；加强科技应用，激发全省潜力和优势，把老街省建设成为北部山区的增长极、连接越南与东盟各国和中国西南地区的经济贸易中心；是越南北部地区乃至越南全国旅游、口岸服务、冶金、化工、医药等产业发展的重点。
国家主席武文赏指出，老街省要高度重视和加强自然资源、环境保护、自然灾害预防和抢险救灾等工作，最大限度减少自然灾害造成的后果，确保国家和人民群众生命财产安全；重视植树造林和森林保护工作，将发展林业经济与为人民创造生计相挂钩。
国家主席武文赏特别要求老街全省各级党委和党组织不断创新领导方式，加强党建工作；重视自我批评和批评工作，发挥干部、党员和社会政治组织成员的模范作用；严明纪律和秩序，加强预防和打击腐败和消极现象；领导集体和首长必须具备能干、敢想、敢干的素质，为共同利益而奋斗。
趁此机会，老街省表彰并奖励了在学习和践行胡志明主席的思想、道德和作风方面获得优异成绩的65名典范。
当天上午，国家主席武文赏探访了老街省民族寄宿高中学校师生，并向师生赠送了礼物。这是老街省唯一一所拥有15个少数民族学生的学校。
此前，国家主席武文赏莅临上香并参观胡志明主席纪念馆。这里是记录胡伯伯65年前走访老街省时所留下所有印迹的地方。（完）