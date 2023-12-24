24日上午，正在广义省调研的越南国家主席武文赏出席了《广义省规划（2021-2030年，远期展望到2050年》公布仪式。

政府副总理陈红河在公布仪式上发表讲话时指出，广义省地处中部重点经济区，拥有重要战略地位，交通系统较为完善。该省海岸线长达近130公里，拥有发展海洋经济的巨大潜力。

广义省是越南三大古代文化之一——沙黄文化的中心。这里也是地灵人杰之地。广义省从贫困的省份已发展成为活跃发展的省份，成为中部沿海地区工业中心之一，经济规模在北中部河中部沿海地区14个省份中位居第四，是2010年的两倍。

陈红河强调，广义省规划是中央政治局第26号决议的具体化，是在“多色-协同-独特”的哲理和观点上制定的，拥有战略视野，领土空间确保同步对接性；充分开发该省的潜力和优势，被期望将为该省在新阶段加速发展注入新动力。

陈红河建议广义省需朝着绿色、和谐城市的方向实现城市可持续发展，稳步前进，逐步选择适合的经济发展莫不是，形成都市-工业-服务经济生态系统。关注发展现代农村，朝着商品化、高科技方向推动农业经济发展。基于文化价值和特色遗产的优势注重发展旅游服务等。

广义省规划（2021-2030年，远期展望到2050年）的内容展现出新思维、新视野，符合国家和地区2021-2030年经济社会发展战略的定向，从而在规划时期为该省带来心得发展机会和定型新的价值。

规划提出到2030年，广义省GRDP年均大7.25%-8.25%，人均GRDP约达7700至7900美元。城镇化比例达50%以上，全社会投资总额约达410万亿越盾。森林覆盖率达52%，城市和农村自来水普及率达100%和80%以上等的目标。

规划公布仪式上，广义省已向一些赤峰市发展、工业气体生产项目颁发投资许可证。

趁此机会，广义省已举行黄沙-坡卵石（Dốc Sỏi）公路开工仪式。该项目类别A级，是一级公路交通工程，全场26.88公里，投资总额3.5万亿越盾，使用中央和省预算，实施期限2022-2027年。（完）