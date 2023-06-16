国家主席武文赏与宁顺省省委举行工作会议

在宁顺省工作期间，6月16日上午，国家主席武文赏主持召开与宁顺省省委的工作会议，就越共十三大决议和越共宁顺省党部第十四次代表大会决议的落实结果进行讨论。

2021年和2022年，宁顺省经济保持稳定，平均增长率为8.91%。经济规模扩大，2022年人均收入达7680万越南盾，高于越南中北部和中部沿海地区的平均水平。 2022年宁顺省财政预算收入达3.83万亿越南盾，超过中央交付财政预算收入目标的28.5%。而 2023 年前 6 个月，宁顺省财政预算收入约达1.82万亿越南盾。

国家主席武文赏在会上强调，宁顺省具有重要的战略地位，两年来，省委上下团结一致，很好地贯彻落实民主集中制原则，革新领导模式；调动整个政治系统的参与、人民的努力、团结和共识；完成了省党代会所提出的13主要指标的11个指标。

宁顺省经济保持平稳增长，经济规模有所提升。全省淡水水库基本建成，为解决当地净水严重短缺问题做出了贡献；行政体制改革加快推进；社会保障、关爱对革命有功者等工作得到重视和有效实施；聚焦党和政治体制的建设与整顿工作，党组织和党员的领导能力和战斗力得到增强；国家机构活动效率与效力明显提高等。

谈到宁顺省今后的任务，国家主席武文赏建议宁顺省继续落实好党十三大决议； 越共中央政治局2022 年 11 月 3 日关于《到2030年中北部和中部沿海地区经济社会发展和国防安全保障和 2045 年愿景》的第26号决议（26-NQ/TW），以突破性思维、战略性眼光推动经济社会快速可持续发展。

宁顺省要充分发挥当地突出潜力和竞争优势；继续激发宁顺人奋起向上、团结精神、自力更生、内生力量、历史传统、文化价值和人民精神。武文赏主席说：“下定高度决心，加倍努力，确保成功实施 2021 年至 2025 年经济社会发展计划。”

国家主席武文赏强调了加强党和政治体制建设和整顿工作的必要性，建议宁顺省把党建工作视为各级党委和党组织的首要任务；加强预防和打击腐败、消极现象；营造经济社会发展的良好环境。

在工作会议上，越南科学与技术部代表和宁顺省人民委员会代表签署了合作文件。（完）