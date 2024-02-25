国会主席王廷惠莅临金莲特别遗址区和桩盆国家历史遗址区敬香

2月25日上午，越共中央政治局委员、越南国会主席王廷惠和中央工作代表团，乂安省领导莅临金莲国家级特别遗址区敬香，缅怀胡志明主席。

这是越南共青团中央在乂安省都梁县桩盆国家级历史遗迹区举办的2024年青年月暨2024年春季植树节启动仪式前夕进行的活动。

在庄严的气氛中，国会主席王廷惠及中央代表团成员恭敬上香献花，缅怀并对胡志明主席这位为民族解放事业、阶级解放事业以及越南人民争取和平与幸福斗争奉献一生的伟人表示无限感激和深切敬意。

举行升旗仪式，纪念胡志明主席，国会主席王庭惠及代表团誓言永远学习和践行胡志明主席的崇高思想、道德和作风。

当天上午，越南国会主席王廷惠一行来到乂安省都梁县桩盆国家级历史遗迹区向各位英烈烈士敬香献花。

在抗美救国战争时期，桩盆所在的15A国道是连接南北交通要道的特别重要的战略要地。桩盆成为美帝国主义对我国北方不断升级的轰炸袭击、切断支援南方战场输送人力物力的生命线的火力坐标。

在这里，1240名官兵英勇作战、英勇牺牲，其中包括乂安省抗美救国青年志愿军317连65排“钢铁”班的13名青年志愿军战士。（完）