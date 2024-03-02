国会主席王廷惠出席批准到2045年甘林新城区总体规划公布仪式

在公布仪式上，越南政府副总理陈红河授予政府总理2024年2月28日第205号决定（205/QD-TTg），批准“到2045年甘林新城区总体规划”。



陈红河副总理发言强调，这是具有特殊意义的重要事件，为招商引资发展甘林成为庆和省南部和越南中南部地区的增长极创造新动力和吸引力；为尽快推动庆和省成为中央直辖市做出贡献。



“到2045年甘林新城区总体规划”强调与芽庄市和金兰市的对接。陈红河副总理强调：“这将是世界一流的现代化、生态化、智慧的空港城市；重点是发展海洋旅游和物流服务、全球金融服务和知识与创新服务。其拥有同步、现代化、智能的基础设施，能够抵御气候变化的影响”。



根据刚获批的“到2045年甘林新城区总体规划”，甘林新城区包括甘林县整个行政地界，自然总面积约54,719.4公顷（不包括水潮泻湖的面积）。甘林新城区具有诸多特征，其中包括“国际空港城区、按照国家级智慧创新城市模式发展、与国际接近发展水平城市互动”等特征。（完）