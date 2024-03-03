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国会主席王廷惠与富安省委常务委员会召开会议
至于2024年和从现在到任期末的任务方向，王廷惠要求富安省力争以最高水平完成越共富安省第十七次代表大会的目标，注重开展富安省发展规划（近期展望至2030年，远期展望至2045年），为该省开启新发展阶段。王廷惠建议富安省将工业视为该省主要动力，集中发展高科技农业，发挥自然资源、地理位置和文化特色的优势，推动旅游业的发展，力争成为全国和本地区的大旅游中心。富安省应有效管理捕捞活动，防止非法捕捞现象的发生，为早日解除IUU黄牌警告做出贡献。
王廷惠建议富安省优先对基础设施进行投资，将城市经济与城市发展相结合；力争早日实现收支平衡目标；大力开展拆迁征地工作，消除困难和障碍，加快重点项目的施工进度；加强改善投资营商环境，推进行政审批制度改革，提高各级领导和管理能力，为民众和企业创造最便利条件。
王廷惠强调，富安省应加强党建工作，并建设廉洁强大的政治体系，力争到2030年成为现代可持续发展的省份，到2050年成为经济产业多元化发展与繁荣的省份，成为中部沿海地区的海洋经济中心。
值此机会，王廷惠呼吁为兴建一所学校和100间情义屋捐款，并检查绥和市富东坊防潮堤。（完）