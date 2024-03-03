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国会主席王廷惠与富安省委常务委员会召开会议

3月2日下午，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠和中央工作代表团与富安省委常务委员会召开会议，就富安省2024年和后续年发展方向进行讨论。 会上，王廷惠对富安省从任期初至今发生的变化感到高兴。富安省强势崛起，经济增长取得突破进展，跻身2023年全国经济增速最高的10个省市之列。

至于2024年和从现在到任期末的任务方向，王廷惠要求富安省力争以最高水平完成越共富安省第十七次代表大会的目标，注重开展富安省发展规划（近期展望至2030年，远期展望至2045年），为该省开启新发展阶段。王廷惠建议富安省将工业视为该省主要动力，集中发展高科技农业，发挥自然资源、地理位置和文化特色的优势，推动旅游业的发展，力争成为全国和本地区的大旅游中心。富安省应有效管理捕捞活动，防止非法捕捞现象的发生，为早日解除IUU黄牌警告做出贡献。

王廷惠建议富安省优先对基础设施进行投资，将城市经济与城市发展相结合；力争早日实现收支平衡目标；大力开展拆迁征地工作，消除困难和障碍，加快重点项目的施工进度；加强改善投资营商环境，推进行政审批制度改革，提高各级领导和管理能力，为民众和企业创造最便利条件。

王廷惠强调，富安省应加强党建工作，并建设廉洁强大的政治体系，力争到2030年成为现代可持续发展的省份，到2050年成为经济产业多元化发展与繁荣的省份，成为中部沿海地区的海洋经济中心。

值此机会，王廷惠呼吁为兴建一所学校和100间情义屋捐款，并检查绥和市富东坊防潮堤。（完）

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野桃花铺就赫蒙族致富路

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每年新春伊始，安沛省木江界野桃花漫山遍野地绽放。开放的桃花，粉粉的，一朵挨着一朵，挤满了整个树枝，美如画。拥有旺盛的生命力，野桃花迎风摇摆，犹如一群群争奇斗艳的仙子，掀起赏花热潮，打造特色旅游新名片。
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