喜迎越共十四大和2026丙午年春节：全国超588万人已收到党和国家慰问金

慰问品的发放工作得到同步、有序、及时推进，在喜迎越南共产党第十四次全国代表大会和2026丙午年春节的浓浓欢乐气氛中展开，旨在表达党和国家对革命有功者的深切关怀与感恩之情，并及时帮助社会救助对象和社会养老金领取对象。各国家机关，特别是基层单位，在年终阶段付出巨大努力，贯彻“白天未完成，晚上加班干”精神，确保按规定时间将慰问品及时送到符合条件者手中。

根据第418/NQ-CP号决议，党和国家慰问品获赠者包括根据《革命有功人员优抚法令》规定的革命有功人员，根据政府2021年3月15日第20/2021/ND-CP号决议规定的社会补助对象，根据政府2025年6月30日第176/2025/ND-CP号决议规定的社会养老金获取对象，以及无依无靠孤儿或生活在孤儿院的儿童。发放标准为每人40万越盾。

在第418/NQ-CP号决议基础上，越南政府总理范明政签署了第2814/QĐ-TTg号决定，从2025年中央预算中向各地追加拨款逾2.51万亿越盾，用于向革命有功者、社会救助对象和社会养老金领取对象发放慰问金。



关于实施时间，第418/NQ-CP号决议要求发放慰问金工作最迟于2025年12月31日前完成。（完）