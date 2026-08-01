名誉领事是越南外交系统的“延伸之手”

在会见中，越南驻塞浦路斯共和国名誉领事乔治奥斯·克里斯多夫蒂斯（Georgios Christophides）代表全体名誉领事，对越南外交部以及各省市的隆重接待表示感动。他表示，这是来自世界各地的名誉领事首次直接参加名誉领事会议，并赴海防和广宁进行考察。他强调，名誉领事网络将始终作为越南大家庭的一员，努力搭建桥梁，将金融资源、绿色技术和高新技术引入越南，同时在外交部指导下进一步加强领事保护工作。



黎怀忠强调，名誉领事是越南外交系统中特殊组成部分，是不可或缺的“延伸之手”。



借此机会，黎怀忠介绍了越南自1986年实施革新开放40年来取得的显著成就。越南已与194个国家建立外交关系，与45个国家建立战略伙伴关系和全面伙伴关系，其中包括联合国安理会全部五个常任理事国。在经济方面，越南已跻身全球前32大经济体，参与17项自由贸易协定（FTA）。今年贸易总额预计将突破1万亿美元，越南吸引外国直接投资（FDI）继续稳居东盟第三位。减贫成果尤为突出，贫困率已从1986年的60%至70%大幅下降至目前的仅1.3%，且采用的是较联合国标准更为严格的多维贫困指标体系。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠发表讲话。图自越通社

黎怀忠强调，越南两个长期发展目标包括到2030年完成工业化事业并稳步达到中等偏上收入水平；到2045年成为高收入发达国家。



为实现上述目标，他建议名誉领事主动研究与掌握越南的方针和政策，特别是贸易、经济社会发展和数字化转型方面的政策与导向；积极促进相互了解与务实合作对接，发挥桥梁作用，巩固战略互信，主动引入最适合的国际资源；加大越南历史文化价值宣介力度，促进民间交流，切实维护海外越南公民与法人的合法权益。



黎怀忠强调，外交部以及其下属领事局和越南驻外代表机构将一直与名誉领事同行，保持信息渠道畅通，及时提供支持，并解决困难，为名誉领事完成其崇高使命创造最有利条件。（完）