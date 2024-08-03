各国领导人致信祝贺越共中央总书记、国家主席苏林

值此越共中央政治局委员、国家主席苏林同志当选越共中央总书记之际，各国领导人向苏林总书记、国家主席致信表示祝贺。

*柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼的贺信写道：“我谨代表柬埔寨王国，以我个人名义，感到非常高兴并祝贺苏林阁下在越共第十三届中央委员会2024年8月3日召开的会议上当选越共中央总书记。

我坚信，在苏林总书记的英明领导下，越南社会主义共和国会赢得许多伟大胜利，在各领域上取得快速发展，继续在地区和世界舞台上发挥重要作用。

我相信，越柬两国人民的关系将日益密切，并继续保持和平稳定、双边合作、友谊、团结与发展。

祝愿苏林总书记身体健康，幸福美满，并在为越南国家和人民服务的崇高使命中取得成功。”

*俄罗斯联邦总统普京的贺信写道：“我谨热烈祝贺您当选越南共产党中央委员会总书记。

越南共产党中央委员会会议的结果充分肯定了您崇高的政治威望，展现了您在确保经济社会发展和提高国家国际地位方面的功绩。

我们高度评价您为加强两国全面战略伙伴关系所做的努力。我希望双方将继续就双边和国际议程上的紧迫问题进行建设性对话和共同协调。这必将符合俄越两个友好民族的核心利益，为加强亚太地区的安全与稳定作出贡献。”（完）