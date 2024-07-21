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各国共产党和左翼政党领导人高度评价阮富仲总书记的贡献
*斯里兰卡共产党在其总部下半旗致哀。斯里兰卡共产党总书记韦拉辛格（Dr. G. Weerasinghe）在接受越通社驻南亚记者采访时表示，阮富仲总书记是一位鼓舞人心的革命领袖，他弘扬了越南革命精神，为越南现代社会主义事业的发展作出贡献。阮富仲总书记也是国际共产主义运动的杰出理论家，是斯里兰卡共产党的亲密朋友。
*获悉阮富仲总书记逝世后，多米尼加左翼派统一运动党(MIU)总书记、政府区域一体化政策部长米格尔·梅希亚米格尔·梅希亚（José Miguel Mejía Abreu）接受越通社驻拉丁美洲和加勒比地区记者采访时对阮富仲总书记的逝世表示哀悼，同时强调阮富仲总书记的逝世是越南人民和国际朋友的巨大损失。
梅希亚·阿布鲁对阮富仲总书记的人格印象深刻并表示钦佩。他认为，阮富仲总书记一生创造了许多巨大的遗产，其中包括建党整党工作、主动批评与自我批评，使越南共产党日益强大，认识到其在越南全面发展进程中的先锋作用。
*据越通社驻巴黎记者报道，法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）向越南表示哀悼。鲁塞尔在法国共产党社交媒体X上发帖写道：“惊闻越共中央总书记阮富仲同志逝世，我感到非常难过。我谨向越南共产党和越南人民致以最诚挚的慰问。”
*原捷克和摩拉维亚共产党主席、原捷克众议院副议长沃伊捷赫·菲利普(Vojtech Filip)在布拉格接受越通社记者采访时表示对阮富仲总书记的逝世深切哀悼，并对阮富仲总书记对越南国家建设发展事业和党建工作给予高度评价，他同时回顾与阮富仲总书记会面的美好回忆。（完）