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北江省聚焦主力农产品和"一乡一品"产品的品牌发展和质量优化
杨青松透露，从现在至2030年，北江省大力推进“一乡一品”计划，重点发展社区旅游并与历史遗迹、文化、传统工艺村、“一乡一品”产品紧密结合起来。该省也发展具有优势的产品，力争达到“一乡一品”产品标准，充分发挥特色优势，激活人民潜能和创造力，从而提高收入水平并与“一乡一品”模式新农村建设相结合。
另一方面，加大产品管理和贸易中数字技术的应用力度，逐步在国内市场推广该省“一乡一品”品牌并出口到其他国家。
该省力争每年有至少25-30个产品达到三星级以上“一乡一品”标准。到2030年，全省共有350个“一乡一品”产品以上（排在全国前三名），其中五星级产品3-5个，四星级产品130个以上，其余为三级产品。
北江省农业与农村发展厅已积极协助农户通过大力推进数字化转型加大贸易促进力度以及寻找优质、高附加值农产品销售渠道；引导农户应用电子商务平台，从而提高产品价值、质量和竞争力等。
截至目前，北江全省共有52个主力和特色产品，如荔枝、鸡、猪、橙子、柚子、水稻等。其中40个产品已成功注册保护，部分产品在外国得到保护，如楚面、陆岸荔枝在日本、韩国和泰国得到地理标志保护，安世山鸡在新加坡、中国、老挝得到保护，陆岸荔枝在美国、澳大利亚和新加坡得到保护等。全省已有60个农产品成功注册商标。
北江省农产品、手工艺品、“一乡一品”产品在全国多个省市销售。值得一提的是，陆岸荔枝、楚面、蔬果罐头等产品不仅在国内销售，而且还出口到美国、中国、法国和部分东盟国家等。
预计截至2023年底，北江全省共有240个产品达到三星及以上“一乡一品”标准，万村（bản Ven）生态旅游区被公认为农村旅游景点，陆岸红春荔枝有望达到五星级产品标准等。（完）