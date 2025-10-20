加快施工进度 确保秋季博览会展馆质量

10月19日下午，政府副总理裴青山在越南展览中心检查2025年秋季博览会筹备工作时，要求各单位加快施工进度，确保参展商品均为各行业最具代表性、质量最高的产品。



据工贸部报告，目前财政部已完成中央财政支持方案的汇总，提交主管部门审议决定；Vingroup集团已完成博览会整体设计、展区布局、标识系统等内容，并获组委会批准。



截至目前，本届博览会所有规划展区已全部完成招商，展位签约率达100%。其中，国际展商数量突出，约80个标准展位由境外企业承租，重点展示高端生产设备、先进原辅材料等专业内容。

各单位自10月17日起已开始施工，预计将于10月22日完工，确保10月24日进行总彩排。开幕式将于10月25日20时举行。



裴青山对相关部委、地方及机构在筹备工作中付出的努力表示高度认可，同时要求工贸部建立进度日报机制，重点督导可能延期的约30个展馆的施工进展。他强调，各省市人民委员会主席作为第一责任人，须全面负责本地区展馆建设进度；对未能按计划推进的项目，应及时启动承建单位更换程序。



2025年秋季博览会是越南首次举办的大型综合性展会，创下“三个之最”纪录：展位规模最大（约3000个标准展位）、展览面积最大（约10万平方米）、参展主体最多（涵盖34个省市、多部委、国有集团及各类私营与外资企业）。



作为越南本年度重要的经贸盛会，本届博览会旨在搭建集中展销、促进生产、扩大进出口的高能级平台，为2025年实现8%以上经济增长率、并迈向两位数增长目标注入强劲动力。(完)