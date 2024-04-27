加强隆安省工业园区与韩国投资者的对接

隆安省人民委员会副主席阮文郁从4月22日至26日率团赴韩国开展投资促进活动，旨在加强隆安省与韩国各机构、组织和企业之间的对接和友好合作关系。

访问韩国期间，隆安省代表团与韩国一些组织和企业签署了多项重要合作文件，为该省获得韩国投资项目创造了重要前提，特别是在发展基础设施和高科技领域的投资项目。

阮文郁一行走访了韩国济州省并与该省省长举行会谈，探讨两地经济、文化和社会发展合作潜力，与济州自由国际城市发展中心、有信（Yooshin）集团领导举行座谈，参加由越南驻韩国大使馆和同奈省在首尔联合举办有关隆安基础设施发展潜力和机遇的投资促进会。促进会吸引了100多家韩国大型企业代表参加。

在各场会议和贸促活动中，隆安省代表团都介绍了该省的发展潜力和方向，强调该省是韩国企业理想的投资目的地，促进互动交流，加强隆安工业园与韩国投资者的对接。

韩国当地政府领导和企业代表表示，希望与隆安各主要城市在经济、数字化转型、高端商业服务综合体等领域开展全面合作。

韩国目前是隆安省的主要合作伙伴之一，在对该省开展直接投资的40个国家和地区中排名第3，投资项目208个，注册资本总额超过9.75亿美元。2024年一季度，全省引进投资项目6个，注册资本总额超过2640万美元。（完）