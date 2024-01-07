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加强越法战略伙伴关系

7月14日晚，法国驻越大使尼古拉斯•沃纳里在河内主持了法国共和国国庆234周年（1789.7.14-2023.7.14）庆典。越南外交部副部长黎氏秋恒及越南各部委、行业和地方领导代表出席该活动。
黎氏秋恒副部长代表越南政府在庆典上发表讲话时强调，在越南举行的此次法国国庆庆典活动恰逢纪念越法建交50周年和建立战略伙伴关系10周年之际，因此具有特别意义。

黎氏秋恒强调，法国是越南最重要的伙伴国之一，同时高度评价两国在双边、地区和国际层面上所取得的合作成效。

黎氏秋姮相信，今后两国战略伙伴关系将不断得到加强，特别是《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）得到有效落实和《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）获得批准，有助于促进、扩大投资和贸易——越南与法国关系的支柱。

法国驻越大使尼古拉斯•沃纳里强调，法国高度重视同越南的战略伙伴关系，愿进一步加强和深化发展两国战略伙伴关系。（完）
 

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武胡大使：第56届东盟外长会议传递出和平、稳定与繁荣的信息

武胡大使：第56届东盟外长会议传递出和平、稳定与繁荣的信息

东盟高官会越南代表团代理团长武胡大使评价称，从7月8日至14日在印尼首都雅加达举办的第56届东盟外长会议（AMM-56）及相关会议已向地区和国际社会传递出了关于“东盟要旨：增长的中心”的重大信息之一。
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