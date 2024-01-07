加强越法战略伙伴关系

黎氏秋恒副部长代表越南政府在庆典上发表讲话时强调，在越南举行的此次法国国庆庆典活动恰逢纪念越法建交50周年和建立战略伙伴关系10周年之际，因此具有特别意义。



黎氏秋恒强调，法国是越南最重要的伙伴国之一，同时高度评价两国在双边、地区和国际层面上所取得的合作成效。



黎氏秋姮相信，今后两国战略伙伴关系将不断得到加强，特别是《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）得到有效落实和《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）获得批准，有助于促进、扩大投资和贸易——越南与法国关系的支柱。



法国驻越大使尼古拉斯•沃纳里强调，法国高度重视同越南的战略伙伴关系，愿进一步加强和深化发展两国战略伙伴关系。（完）