加强致力于和平、合作与发展的越俄关系

应越共中央总书记阮富仲邀请，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京于2024年6月19日至20日对越南社会主义共和国进行国事访问。



此次访问恰逢两国庆祝《越俄友好基本原则条约》签署30周年（1994~2024年）并面向2025年两国建交75周年之际进行，是一项特别重要的外交活动。



越南与俄罗斯联邦（前苏联）一直有着非常特殊的传统关系。弗拉基米尔·伊里奇·列宁和伟大的俄罗斯十月革命是胡志明主席寻找救国之路旅程中的转折点。苏联，乃至后来的俄罗斯联邦，始终是越南伟大善良、始终如一朋友。



1950年1月30日，越南民主共和国与苏维埃社会主义共和国联盟（苏联）正式建立外交关系。



1994年6月16日，越南与俄罗斯联邦签署《越南社会主义共和国与俄罗斯联邦友好关系基本原则条约》，为两国关系进入新阶段奠定了基础。



2001年3月1日，越南与俄罗斯联邦签署战略伙伴关系联合声明。2012年7月27日，越南与俄罗斯联邦发表关于进一步加强全面战略伙伴关系的联合声明。



近年来，两国关系良好、快速、全面发展；成为平等互利合作关系的典范，符合地区乃至世界的和平、合作与发展的利益。通过高层互访和接触，两国相互了解和政治互信不断增进。



越南共产党第十三次全国代表大会后，普京总统致电阮富仲总书记表示祝贺。随后，统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫与阮富仲总书记通电话。



在越南共产党和统一俄罗斯党合作协议框架下，统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫于2023年对越南进行正式访问。



2024年3月26日，阮富仲总书记与普京总统通电话，其中普京总统答应了阮富仲总书记关于对越南进行访问的邀请。



两国党际关系良好发展，越南共产党与统一俄罗斯党、俄罗斯联邦共产党、“公正俄罗斯-为了真理”党等俄罗斯主要政党之间有多种形式的合作。越南和俄罗斯联邦已建立两国政府和国会之间的不同合作渠道。



越南是第一个与俄罗斯作为成员的欧亚经济联盟（EAEU）签署自由贸易协定的国家。越南是俄罗斯在东南亚最大的贸易伙伴。俄罗斯是越南在欧洲的五大贸易伙伴之一。两国也互有投资项目，其中包括能源、科技、教育培训等俄罗斯重要且具有优势的领域。此外，越南与俄罗斯在国防安全领域也开展多种形式的合作。



关于教育培训、科技合作，目前约有5000名越南学生在俄罗斯留学。文化、体育、旅游合作积极开展，两国每年轮流举办各自国家文化日活动。旅俄越南人社群约有6万人，他们为祖国和所在国俄罗斯做出了许多贡献，民间交流合作不断加强。

回顾越俄关系时，越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠表示：“总体而言，两国关系全面、强劲发展，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界的和平、稳定与合作做出贡献。”



普京总统直接与越南高级领导人一致同意于2001年建立越俄战略伙伴关系，并于2012年建立全面战略伙伴关系。



普京总统和俄罗斯高级代表团第五次访问越南期间，将与越南高层领导人举行会谈、会晤，从而进一步巩固和发展越俄关系。



在各场会谈和会晤中，越南高层领导人与普京总统将讨论各自国家局势，评估国际形势，特别是共同关心的问题，其中包括维护和平、合作与发展、解决争端、落实《东海各方行为宣言》（DOC）等重要框架，力争达成“东海行为准则”（COC）以及促进多方面合作。



黎怀忠强调：“普京总统应阮富仲总书记的邀请对越南进行国事访问，体现了越南独立、自主、致力于和平、友谊、合作与发展、多样化和多边化的外交政策”。



此外，此访有助于肯定国家的地位和威望，同时肯定越共十三大对外政策的一贯方针和中央政治局关于落实党的十三大对外政策的若干重大方向和政策的第34号决议（34-NQ/TW），继续统筹推进和深化与越南的战略伙伴、全面伙伴和其他重要伙伴的关系。



普京总统新任期就任后不久对越南进行国事访问，体现了俄罗斯、普京总统个人以及国际社会对越南的潜力、地位和国际声誉的高度评价。与此同时，此访充分体现了普京总统对越南共产党领导的重视以及对为两国关系做出诸多贡献的阮富仲总书记个人的尊重。



两国有着良好的传统友谊，得到两国人民的大力支持。基于已取得的成就，普京总统对越南的访问是提升两国关系，挖掘双方潜力，发挥双方优势，为共同目标提出合作新方向等的良好机会，进而造福两个民族，为地区和世界和平、合作与发展作出积极贡献。（完）