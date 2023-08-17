加强河内市与美国华盛顿的合作关系

由河内市委、人民议会主席阮玉俊为团长的河内市代表团8月16日访问美国首都华盛顿并与该市政府举行了工作会议。

阮玉俊代表河内市领导和河内市代表团表示，两市政府需要展开更多的对外活动，加强双方代表团互访与接触；开展各项贸易与旅游投资促进活动；增进两市人文交流力度。

华盛顿哥伦比亚特区市务卿金伯利·巴塞特（KimberlyBassett）建议继续加强两国两个首都之间的合作关系。她强调，在今后一段时间，双方需要继续谈判，以早日签署合作备忘录。华盛顿市政府将为河内企业在美国开展贸易促进活动和美国企业对河内进行投资创造所有便利条件。

会上，两市领导代表互相通报各自在近期的经济社会发展情况；就政府组织结构、对于国家机构运作的监督机制、经济社会管理的权力分级、城市基础设施规划和管理工作、 环境与智慧城市建设、旅游业发展、社会保障政策等问题进行经验交流。

访问华盛顿期间，阮玉俊率团造访越南驻美国大使馆并与大使馆干部和工作人员举行工作会议。越南驻美国大使阮国勇热烈欢迎并高度评价河内市代表团此访的目的和意义。

阮玉俊在会上通报了在访美之旅的成果，以及华盛顿市政府在与河内进行谈判以早日签署合作纪要方面所提出的建议。此外，阮玉俊还通报河内市在近段时间的经济社会发展情况以及河内市优先的招商引资领域。

阮玉俊代表河内市领导感谢阮国勇大使的协调配合，并希望越南驻美国大使馆继续向国际友人推广河内市形象，加强河内市与美国各地之间的友好关系，同时帮助河内市加强在各个领域上的投资促进与合作力度。（完）