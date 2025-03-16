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剑桥大学副教授：越南拥有发展国际金融中心的基础
首先，越南经济高度开放，目前被认为是世界五大最开放的经济体之一，进出口价格指数/国内生产总值（GDP）比重超过1.5倍。开放的经济带来开放的金融贸易，这是建设国际金融中心的基础和良好条件。
第二，越南地理位置优越，位于亚洲，东南亚与东亚之间，这是世界上经济增长速度最快的地区。阮登鹏表示，这是越南巨大的优势，因为越南位于一个充满活力的中心，对金融和金融服务的需求巨大。
其次，越南人口超过1亿，且人口结构年轻，国内市场巨大。阮登鹏表示，与该地区现有的一些金融中心相比，这是一个良好的基础和优势。最后，越南在该地区具有地缘政治优势，可以发展国际金融中心。
阮登鹏指出，尽管基础良好，但越南建设国际金融中心也面临许多重大挑战。他提出越南国际金融中心的形成与发展基本条件。
他强调，第一个条件是调整国际金融中心的法律基础。从现在起，越南必须为金融市场运作创建法律基础。
第二个条件是保障本地人力资源，服务于国际金融中心的运作。这个人力资源必须在金融行业具有全球竞争力，包括金融、与金融相关的技术以及人力资源等三大支柱。
下一个条件是确保硬件基础设施。阮登鹏表示，越南在互联网连接、交通连接、机场连接等硬件基础设施建设方面发展速度比许多国家都快，甚至更好。
他还强调，要成为国际金融中心，除了拥有良好的本地人力资源和竞争能力外，还必须吸引世界金融业人才、金融科技（Fintech）企业主、银行家和投资者。
阮登鹏表示，与新加坡相比，胡志明市凭借其文化魅力、悠久历史和丰富的社会生活，在吸引国际人才和投资者方面具有优势。 （完）