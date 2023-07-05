前六月经济形势：农业向绿色生态和多价值转型

农业与农村发展部计划局局长阮文越表示，几乎所有主力作物产量均增长良好，有效满足国内消费、生产饲料和出口需求。大力推动思维从“农业生产发展”向“农业经济发展”转变，农民和地方已主动在低产低效水稻田地上转向种植和养殖其他更高效益的作物和水产。



此外，各地方还大力推进农业机械化，应用先进技术，采用有机生产流程，减少自然资源和原材料的使用。借此，尽管水稻面积减少，但产量依然高于2022年同期。



许多果树种植区和包装厂已获颁代码并取得积极成效，对提升越南农产品的威望并增加出口金额做出贡献，从而引导农民实现专业化、规范化生产且符合市场的需求。

养殖业良好增长对农业增长注入强劲动力。阮文越指出，由于疾病得到有效控制，畜牧生产平稳发展，采用越来越多的生态、绿色和有机模式并且带来较高经济效益。全国目前共有17个省市正在采用有机猪养殖模式，规模超过7.5万头，猪肉产量达近7000吨。

水产业尽管面临出口活动和原材料暴涨等方面的困难，但前六月由于得益于有利的天气形势，水产品总产量依然达427万吨，同比增长1.7%等。

尽管面临来自销售市场的困难和来自农业、林业和水产养殖业等生产物资价格处于高位、农作物和畜禽疾病爆发潜在风险、天气异常、生产灌溉水短缺等的挑战，但农业部门仍力争实现2023年全行业总产值达3-3.5%，农、林、水产品出口额达540至550亿美元。

农业与农村发展部副部长冯德进表示，尽管农、林、水产品出口较去年同期有所下降，达245.9亿美元，但对每个行业进行分析却出现各亮点，如果蔬出口额达27.5亿美元，增长64.2%；大米出口额23亿美元，增长34.7%；腰果出口额16亿美元，增长7.7%。特别果蔬出口额达27.5亿美元，创新高。 若下半年果蔬出口保持预期的趋势，蔬果出口将达50亿美元以上。（完）