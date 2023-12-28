出口活动为促进经济发展作出重要贡献

除了公共投资和消费外，出口也发挥重要作用，为推动越南经济发展注入动力。据联合国开发计划署（UNDP）的报告，多年来，越南一直加强出口活动，不断实现产品和服务多样化，寻找新市场，增加纺织品、鞋类、农产品、冷冻水产品和电子零件等越南优势产品在国际市场上的市场份额。

越南商品在价格上也具有竞争力。这就是近年来越南品牌的产品和服务在国际贸易中所占比例日益增加的原因。世界日益需要更多越南具有优势的商品和服务。出口趋势不仅限于高科技或复杂的制造业，而且国际对传统产品的需求也在增加。

为了应对出口竞争优势变化，联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·阿勒哈利迪（Ramla Khalidi）建议越南政府继续落实针对出口企业，尤其是国内企业的扶助政策，努力增加越南制造产品和服务在全球的市场份额。同时，对从事包括可再生能源和有效使用能源在内可持续工业的企业给予关注。

国内出口企业的发展对于改善对外国公司的过度依赖，以提高生产率或扩大国际市场准入而言非常重要。越南还需要保持创造新就业机会的速度，特别是在能够实现高生产率的领域，以增加未来出口产品的优势。

越南水产品加工与出口协会（VASEP）秘书长张廷霍（Trương Đình Hòe）建议为助力企业促进生产与出口活动，越南政府应对符合国际公认可持续发展标准的单位减免企业所得税。 特别是为绿色工厂项目、绿色转型、循环经营的项目提供优惠贷款利率。（完）