兴安省制香业：三个世纪的守望

在越南兴安省山南坊高居民区，有一种味道从不被时间冲淡。每当春节临近，那缕缕草木的清香便悄然弥漫，唤起一代代越南人对家的最深记忆。



对于当地村民来说，制香不仅是生计，更是一场延续了三个多世纪的文化接力。这里的每一柱香，都由36至40味中药材精心配比而成，燃烧时香气清雅、留韵悠长，成为高村香在众多香品中独一无二的印记。



兴安省山南坊高居民区制香协会主席阮如卿表示："高村的传统制香技艺历史悠久，自18世纪末19世纪初延续至今。自国家解放稳定、全民经济更加丰足以来，与精神信仰、寺庙相关的行业得到更高发展，制香村也遇到了许多便利条件，做出来的产品被很多地方的客户订购。"



要制作出确保燃烧度、香气和色泽的香品，不仅要求原料达标，还需经过多道精细工序。作为家族世代相传的职业，高居民区的每个家族、家庭都拥有自己独特的原料配比秘诀。因此，即便在同一村落中，也创造了产品的多样性。值得一提的是，如今许多生产单位已投资机械设备进行生产，从而实现效率与品质双提升。



兴安省山南坊心源香生产单位负责人阮如成指出："为了守护传统技艺，心源香单位遵守两个核心原则。一是保持产品质量，二是在市场上创造竞争优势。要保持产品质量，就必须确保投入的原材料达到优质标准；其次是竞争因素，则需应用科学技术、自动化的机械设备，以使产品规格统一、质量保证，并以合理的价格供应市场。"



高居民区的制香业常年进行，但消费高峰是农历七月十五和春节。为服务今年的丙午春节，当地每个生产单位平均生产10至15万柱香，供应给全国许多省市的代理商。目前，高居民区约有100户从事此业，为数百名当地劳动力提供了稳定的工作和收入。



据高居民区居民范文请表示，日收入能达到25万到30万越盾一天。如果天气好、出太阳的话，一个月大约能做20天。



在守护传统技艺三个多世纪后，令当地居民欣慰的是，高居民区制香技艺于2022年获得了集体商标注册证书。这有助于进一步肯定该村工艺品的价值和品牌，并朝向可持续发展目标迈进。





