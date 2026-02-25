全面核查评估反IUU捕捞各项任务落实情况

2月24日下午，越南政府副总理、国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会（指导委员会）主任陈红河在政府驻地主持召开指导委员会第31次会议。会议以线上线下相结合方式举行，与22个沿海省市连线，旨在总结近期各项任务落实情况，同时确定在欧洲委员会检查组赴越工作前及期间需要集中落实的重点任务和措施。



会上，越南农业与环境部长陈德胜表示，该部已与欧委会进行技术交流，并按欧委会要求更新了反IUU捕捞工作成果；同时，编制了2017年至今的反IUU捕捞综合报告。



与此同时，农业与环境部已建议22个有渔船的沿海省市人民委员会主席集中检查反捕捞工作，并准备与欧委会第五次检查团会谈。



截至目前，各地现有渔船登记总数已在越南渔业数据库上实现100%更新。



陈德胜表示："然而，通过电子捕捞日志系统进行港口渔船联控以及通过边防检查站进行管控的工作仍未完全到位。"陈德胜建议各地指导各渔港和边防屯严格按照规定，仔细核对进出港口或边防检查站的渔船数量。



目前，各相关单位正在继续完善和完成联机对接，强制应用电子化系统，如捕捞日志、收购、转载、全程溯源等。

陈德胜强调，根据书记处和政府总理的指示精神，各地领导若出现错误、提供不实数据或未能严密管控违规渔船，将承担完全责任，因为此次检查结果将决定"黄牌警告"能否撤销或面临升为"红牌"的风险。



目前，农业与环境部正与各部委、尤其是各地方协调配合，集中检查、核查、比对、准备材料并准备与欧委会第五次检查组会谈，决心在努力为越南渔业解除"黄牌警告"方面取得最好成果。

越南政府副总理、国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会主任陈红河主持会议。图自越通社

陈红河副总理在总结会议时要求各部委、地方继续全面核查评估反IUU捕捞各项任务落实情况，不能仅限于行政处罚，更要检查是否充分落实了政府、总理和指导委员会的指示；紧急解决各系统间数据差异、不统一的问题，确保数据一致、准确，随时准备接受欧委会第五次检查组查验。



陈红河责成农业与环境部牵头，协同相关部委、机关及越南驻外代表机构紧急制定与欧委会检查组的工作方案；明确对象、内容、目标、要求和需要准备的材料，并与各机关、单位和个人具体责任挂钩。



此外，陈红河强调，从现在到欧委会第五次检查组来越工作，是高峰期，指导委员会各成员必须集中检查、整改不足，并充分准备必要条件，确保工作过程中的一致性、连续性和责任性。（完）