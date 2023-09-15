全球青年议员大会：加强数字化能力 共同“建设”繁荣未来

胡志明共青团中央委员会第一书记裴光辉在开幕式上致辞时强调，近年来，胡志明共青团组织了许多活动，为青年人改变对数字化转型的认识和有机会获得和提高学习、工作、创业、建立职业生涯所需的数字知识和技能创造良好环境。



裴光辉强调，第九届全球青年议员大会对于世界各国青年议员、数字化转型和支付领域的专家来说是讨论共同关心的问题的良机，通过数字化转型和创新，为实现可持续发展目标做出积极的贡献，共同为各国和世界的繁荣发展贡献力量。