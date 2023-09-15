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全球青年议员大会：加强数字化能力 共同“建设”繁荣未来
胡志明共青团中央委员会第一书记裴光辉在开幕式上致辞时强调，近年来，胡志明共青团组织了许多活动，为青年人改变对数字化转型的认识和有机会获得和提高学习、工作、创业、建立职业生涯所需的数字知识和技能创造良好环境。
裴光辉强调，第九届全球青年议员大会对于世界各国青年议员、数字化转型和支付领域的专家来说是讨论共同关心的问题的良机，通过数字化转型和创新，为实现可持续发展目标做出积极的贡献，共同为各国和世界的繁荣发展贡献力量。
裴光辉强调，第九届全球青年议员大会对于世界各国青年议员、数字化转型和支付领域的专家来说是讨论共同关心的问题的良机，通过数字化转型和创新，为实现可持续发展目标做出积极的贡献，共同为各国和世界的繁荣发展贡献力量。
马丁·琼贡表示，年轻人能力突出，是推动许多领域数字化转型进程的先锋力量，越南年轻一代就是典型例子。 越南在数字化转型过程中有许多新举措，越南年轻人是该领域的主导力量。 拥有数字技能将助力年轻人确定更有利的未来道路并发挥自己的能力。
马丁·琼贡透露，各国议会联盟制定了2022-2026年发展战略，并将数字化转型置于该战略的核心位置。
马丁·琼贡称：“当年轻人能够利用数字工具表达自己的观点时，他们就会成为自己未来的‘工程师’。 对于更加包容和繁荣的未来来说，是一项值得投资的工程。”（完）