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全国各省市人民议会工作总结会议开幕
国会常务副主席陈青敏在开幕致辞中表示，第十五届国会和2021-2026年任期人民议会的活动已走过一半以上的路程。国会和国会常务委员会为更好地履行监督和指导人民议会活动的职能作出了许多创新并提出了解决方案；签发决议、机制、政策，及时满足各地实际需要； 为实现各地乃至全国经济社会发展和国防安全、外交目标作出重要贡献。
陈青敏表示，为贯彻落实国会主席王廷惠在2022年总结会议上指导性讲话中的重要指示，国会常务委员会已指示专门机构向国会常委会提议颁布关于《人民议会工作条例范本》的决议、指导各级人民议会选民接触活动的决议等。国会党组还指示代表工作委员会对制定改进国会代表和人民议会代表选举工作方案建言献策。
中央组织部副部长、代表工作委员会主任阮氏青在会上表示，尽管面对诸多困难和挑战，但越南顺利实现了既定目标任务，取得了较为全面的成果。其中，民选机构、国会、国会常务委员会、国会机关以及各级人民议会发挥了重要作用，不断改进工作方式，提高立法、监督、决定国家重大问题等工作质量和效率。
广宁省省委书记、广宁省人民议会主席阮春记表示，改进工作方式是当地近年来突破和创新思维中贴近实际的内容。2023年，广宁省人民议会在组织和运作中进行多项创新，实现民主制度，成为地方治理的最重要组成部分，特别是在代表人民意志和愿望、决定地方重大问题等。
后江省委常务副书记、省人民议会主席陈文宣表示，2021-2026年任期开始以来，省人民议会党组建议省委常委会下发关于加强和改进党对后江省各级人民议会活动的领导的指示，其中指导各级党委经常关注和引导改进、创新和提高工作质量和效率。（完）