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充分发挥奠边省旅游潜力和优势 推动旅游业发展

奠边省自然风光雄伟，历史厚重，文化独特，是越南西北地区精华汇聚之地。凭借众多独特的潜力与优势，奠边省努力发挥优势，挖掘潜力，推动旅游业“腾飞”，成为全省经济支柱产业。

一片充满潜力的土地

根据越共奠边省代表大会的决议，为了将旅游业发展成为支柱产业，奠边省将紧紧围绕历史宗教文化旅游；民族文化、自然风光旅游；休闲度假、娱乐、保健旅游等三大支柱。

在历史旅游方面，奠边府大捷给奠边府留下了奠边府战场遗址群，这些历史遗迹每年都吸引大批游客前来参观。

奠边省拥有19个民族，传统文化非常丰富多样。截至2023年底，该省物质文化遗产33处，其中国家级特殊遗迹一个，国家级遗迹14个，省级遗迹18个；国家非物质文化遗产18个，其中泰族的群舞和岱依族、侬族、傣族的天曲获联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

让旅游业“腾飞”

近年来，奠边省积极举办活动，弘扬该省旅游文化，如羊蹄甲花节、燕尾船赛船节、滑翔伞锦标赛、樱花节、本府城节等活动。

奠边省文化体育旅游厅副厅长阮氏青专表示，2021年至今，奠边省出资超过8万亿越盾（折合人民币23.35亿元）投资于与旅游相关的基础设施。

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参观奠边府大捷塑像的游客。图自越通社

据统计，2023年，奠边省首次迎来游客100万人次，同比增长近25%；旅游收入超过 1.75万亿越盾。这是奠边省成为越南北部山区旅游中心的好兆头。

奠边省人民委员会主席黎成都表示，2024年对全省各族人民来说是特殊的一年。今年奠边省承办国家旅游年，同时是奠边府大捷70周年。奠边省旅游业提出2024年的目标是接待游客130万人次，旅游收入约达2.2万亿越盾。2025年，接待游客超过145万人次，旅游收入超过2.38万亿越盾；2030年，接待游客265万人次，旅游收入超过5万亿越盾等。

值得注意的是，2023年底，奠边机场改扩建工程竣工，为奠边旅游“腾飞”注入巨大动力。

奠边省人民委员会主席黎成都表示，2024年该省将举办近170个重大活动，其中包括2024年国家旅游年。这是该省招商引资、促进旅游投资，实现经济社会发展的良好机会。（完）

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