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健全“遗产城市”管理和保护体制机制
广南省会安市文化遗产保护管理中心主任范富玉表示，会安正在以遗产城市的心态和形式来管理遗产。目前，全市统计文物为1400多处，其中国家级遗迹27处、省级遗迹49处，以及被列入国家或地方重点保护名录的遗迹有1330多处。
与会安市和宁平省一样，承天顺化省顺化古都也拥有宝贵而庞大的物质和非物质遗产体系。目前，顺化古都遗迹群十分需要特殊的机制，来满足在快速城镇化的背景下恢复、保护和弘扬遗产价值的要求。
其中，顺化和会安是越南被列入世界遗产城市组织（OWHC）名单的两座城市。然而，迄今，“遗产城市”或“城市遗产”在越南任何法律文件上尚未具体化。
宁平省人民委员会主席范光玉表示，遗产城市是遗产体系的组成部分，是国家和人类的财产，遗产城市为促进和提高国家品牌与地方品牌价值做出重要的贡献。
鉴于遗产城市的巨大价值和吸引力，需要建造和推动特殊机制，让遗产城市能够保持其特性，而不是被紧凑城市和僵硬的发展所冲垮。
许多专家认为，需要尽快明确“遗产城市”术语，并在《文化遗产法若干条款修改补充法》（2009年）增设一章，具体规定此类遗产，其中涉及认定标准、城市遗产管理、保护和价值提升等方面的特殊规定，以满足越南当今城市遗产的管理要求。（完）