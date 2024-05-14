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保障人权是越南一以贯之的使命和担当
越南外交部副部长杜雄越说：“为了撰写越南国家人权报告，我们已广泛征求有关各方的意见。”
政府人权指导委员会常务办公室副主任阮文纪说：“本着“致力做好人权保障工作和人民权益保障”的方针，越南愿同持有异议的国家进行建设性对话，旨在最大限度缩小分歧。”
10年来，越南的减贫工作取得显著成就。越南的人类发展指数不断上升，年均复合增长率为1.36%，30年来一直被列为“高水平人类发展”国家组。
越南是世界上头30个以及亚洲第一个率先采用多维贫困标准、最低生活保障等标准的国家。党和国家的各项政策、主张和法律法规都优先考虑妇女、儿童、贫困人口、老年人、残疾人、少数民族、艾滋病患者等弱势群体。
澳大利亚驻越大使安德鲁·戈列济诺夫斯基说：“我们明显看到当今的越南教育水平提升了，人民知识水平不断提高，少数民族同胞的生活条件大有改善。越南妇女的社会地位大大提高并日益广泛参与越南国家和社会事务的管理。”
联合国开发计划署驻越南代表处副首席代表帕特·哈弗曼说：“我们高度评价越南为做好人权保障工作所做出的努力和承诺，对越南就人权保障工作愿意同各方沟通和加强互相学习的态度予以认可。”
越南国家的一贯政策是促进人权保障工作，将人民视为发展的主体、目标和动力。这一观点始终贯穿越南宪法和各项法律法规。基于这一政策，越南已经认真、充分履行相关的国际义务，将有关人权问题的国际规定转化为国内刑法的规定。目前越南已参加国际9个人权公约中的7个。今后阶段，越南将继续积极作为，主动同各国和国际组织对话，就人权问题加强沟通协调，进而加强互相了解和促进成功经验分享。（完）