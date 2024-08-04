俄罗斯总统和俄共主席祝贺并高度评价越共中央总书记、国家主席苏林的政治威望

越南通讯社驻莫斯科记者报道，克里姆林宫官方网站8月4日刊登了俄罗斯总统普京致越南国家主席苏林当选越南共产党央委员会总书记的贺词。

俄罗斯总统普京的贺词写道：“尊敬的苏林同志！值此您当选越南共产党中央委员会总书记之际，请接受我们最热烈的祝贺。”

俄罗斯领导人强调，最近召开的越南共产党第十三届中央委员会会议的成果充分肯定了苏林总书记的“高度政治威望”，也体现了对苏林同志在“确保经济社会发展和促进越南国家在国际舞台上的地位”方面所做出的努力的认可。

俄罗斯总统普京表示希望双方继续“建设性对话并在双边和国际议程上共同合作”。普京总统还祝愿越共中央总书记、国家主席苏林在党和国家活动中取得圆满成功，以及祝愿苏林同志身体健康、万事如意。

另一个方面， 8月4日，俄罗斯联邦共产党（俄共）网站也发布了俄共中央委员会主席根纳季·安德烈耶维奇·久加诺夫（Gennadiy Andreyevich Zyuganov）的贺词。俄共中央主席根纳季·安德烈耶维奇·久加诺夫代表俄罗斯联邦共产党中央委员会和以个人名义祝贺越南国家主席苏林当选越共中央总书记，并强调这是苏林总书记多年来努力为国家和人民谋福利的结果。

俄共中央委员会主席根纳季·安德烈耶维奇·久加诺夫表示相信，在苏林总书记、国家主席的领导下，越南共产党将忠实于胡志明主席的教导，不断取得革新事业的胜利，落实好由阮富仲总书记所主持召开的越南共产党第十三次全国代表大会的决议。

俄共领导人还表示相信，两党和两国人民的兄弟友谊和全面合作将不断得到推动发展和加强。

此前，俄罗斯多家报纸报道越南国家主席苏林当选越共总书记的消息，强调越南国家主席苏林以绝对多数票当选越共中央总书记。（完）