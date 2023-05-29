促进越老技术转让与合作

5月29日下午，越南政府副总理陈红河在河内会见了正在对越南进行工作访问的老挝科技与通讯部部长波万坎·翁达拉。

陈红河欢迎越南科学技术翰林院与老挝科技与通讯部签署合作协议，希望双方积极推动两国技术转让与合作，共同努力抓紧实施数字化和绿色转型。

在数字化转型领域，陈红河高度赞赏老挝信息技术和通信部门在越南军工电信集团（Viettel）的支持下取得的成果。

陈红河相信，今后，老挝将形成有效的信息和通信技术体系，帮助人们从数字政府和数字经济中受益。数字化转型将积极支持卫生、教育、艺术、空间、自动化、物联网等领域的发展。他希望老挝与越南军工电信集团合作实现数字化转型的更加宏伟的目标，为推进数字社会奠定基础。

在人力资源培训和开发领域，陈红河副总理建议老挝科技与通讯部明确具体需求，并与越南科学技术翰林院合作开发政府性投资项目。

波万坎·翁达拉部长表示，此访旨在推动与越南科学技术翰林院签署关于自然灾害和海啸预报预警；与第四次工业革命相关的技术研究和培训；建设国家云计算/大数据与应用中心等的合作谅解备忘录。

波万坎·翁达拉表示，老挝科技与通讯部与越南有关部门保持密切合作，从而增进两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。（完）