促进越南祖国阵线河内市委员会和上海市政协的合作

阮兰香强调，在充分认识越中全面合作伙伴关系的意义和重要性的基础上，河内市党委、政府和人民始终珍惜、自豪并不断努力巩固和发展与中国共产党和中国人民的特殊关系。阮兰香建议河内祖国阵线与上海市政协开展更多活动，就两市落实政治任务的经验进行交流，为继续巩固和发展河内与上海的友好合作关系作出贡献。



阮兰香强调，为了继续落实两党两国最高领导人所达成的重要共识，以及促进越南祖国阵线与中国政协，尤其是河内祖国阵线和上海市政协之间的关系，越南祖国阵线河内市委员会与上海市政协签署了合作谅解备忘录（2024-2029）。



阮兰香强调，越南祖国阵线河内市委员会将全力以赴，维护和培育越中宝贵传统关系。



上海市政协副主席吴信宝对河内市快速发展表示印象深刻，相信此访将为他们开辟参观考察河内营商环境的机会，进而激励上海企业寻找和加大对河内的投资力度。



*当天上午，河内市委副书记阮文峰与上海市政协工作代表团举行工作会谈。会上，双方就阵线工作、致力于人民城市发展经验、基础设施建设、群众生活水平改善等共同关注的问题交换了意见。



*同一天，越南祖国阵线中央委员会副主席黄功始会见了上海市政协副主席吴信宝一行。



吴信宝简略介绍了此访的结果时表示，访问期间，上海市政协代表团视察了越南营商环境，特别是在上海企业需要扩大与世界的合作的背景下，越南将是上海企业高度关注的目的。



黄功始强调，越南始终把建设和发展越中全面战略合作伙伴关系作为外交政策的首要方向，也是越南党、国家和人民的长远战略。



黄功始补充说，近期，越南与中国经贸投资合作关系继续向前发展并取得务实成效。两党和政府所属机构在外交、防务等领域交流不断加强。两国毗邻地区关系非常良好。（完）