岘港市人民委员会黎忠征6月19日会见了日本驻岘港市总领事Mori Takero。

黎忠征向Mori Takero介绍了岘港市经济社会发展情况，该省主要工业产品，包括水产品、纺织品服装、机械设备、建材和手工艺品等。该市正集中发展高科技工业，特别是将信息技术产业发展成为经济支柱产业。该市经济结构正朝向服务-工业-农业。

岘港市已同22个国家和地区的49个地方建立合作关系，签署了104个合作协议，与此同时举行多项重要经济外交活动，为城市推广形象，进行投资促进和发展旅游创造便利条件。

岘港市注重发展5大支柱产业，包括优质旅游和服务与度假房地产相结合、港口与航空与物流服务相结合、高科技技术与创新创业城市建设相结合、信息技术、电子和电信产业与数字经济相结合、高科技农业与渔业产品。

近期，岘港市已同日本川崎、堺市、横滨和木更津四个城市建立友好合作关系。该市还与日本长崎、静冈、福冈等15个县市建立合作关系。日本各地方与岘港市开展涉及许多领域的合作计划。岘港市与日本各地方之间的友好合作关系不断得到加强和发展。

黎忠征表示希望，Mori Takero在新工作岗位上将继续发挥进一步密切岘港乃至越南与日本外交关系的桥梁纽带作用。他同时承诺岘港市将为前来投资的日本企业和投资者创造便利条件。

Mori Takero表示，日本始终支持与岘港市在各领域的合作，旨在进一步对同两国之间的良好外交关系。于今年7月在岘港市举行的日本越南节将有助于进一步密切两国在各领域的外交关系。

此外，岘港市还与日本开展多项贸易促进活动。截至目前，日本对岘港投资资金位居第一，达11.4亿多美元，投资项目261个。各项目有效运营，为推动经济是合会发展做出积极贡献。

2023年，岘港对日本的出口额约达6.5亿美元，从日本进口额达3.5亿美元。主要出口产品为纺织品服装、水产品、电气-电子设备、汽车线束、儿童玩具、手工艺品、木屑和钓鱼竿等等。（完）