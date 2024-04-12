促进旅游业绿色转型 实现可持续发展目标

越南旅游：促进绿色转型，实现可持续发展论坛4月12日上午在河内举行。这是越南国际旅游博览会（VITM）框架内的一项活动。

论坛分为“绿色转型认识”和“实现旅游业绿色转型解决方案”两场讨论会。与会代表讨论了旅游业绿色转型、开展措施和责任；各方的参与，将越南旅游业发展成为绿色经济、循环经济产业，提高企业地位和增长以及数百万劳动者的生活水平。

越南文化旅游体育旅游部国家旅游局副局长何文超指出，绿色、优质和保健的绿色旅游趋势正成为许多游客优先的选择。绿色不仅是一种颜色，为还是思维、行动中的绿化过程，从而行政绿色文化。在明确认识到这一点，新的旅游业才拥有绿色目的、绿色产品和绿色服务。

越南旅游协会主席武世平强调，旅游业已成为越南重要经济产业，预计2024年对GDP贡献率超6.4%。因受气候变化的影响，向可持续发展转移是必由之路。旅游业绿色转型为环境带来利益，推动生物多样性保护，改善旅游从业者的生活水平，促进经济增长。

在论坛上，联合国开发计划署（UNDP）常驻越南代表处副首席代表帕特·哈弗曼（Patrick Harvemann）认为，越南旅游业绿色转型过程需集中4大问题：绿色规划、有效管理目的地、零垃圾和低碳旅游、基于自然的可持续旅游。他同时评价，许多地方已开始旅游“绿化”过程，多年来在广南省会安、广宁省姑苏岛县开展减少使用一次性塑料用品，体现了环境管理的强有力承诺。基于由越南旅游协会和UNDP联合实施的“减少越南旅游塑料垃圾”项目已着手推动旅游垃圾减少和塑料垃圾管理。

与会代表也认为，朝着绿色增长方向实现旅游发展十分必要，与此同时需推进技术革新，有效利用能源，提升可再生能源比例，减少温室气体排放。与此同时，加强旅游目的地管理、完善和有效发挥旅游发展、数字化转型政策，有效开发发展资源，确保绿化过程的成功。

此外，有关各方需发展负责任旅游类型，创造就业，与社区共享利益；实施绿色旅游类型，促进旅游消费和绿色、可持续购物等等。（完）