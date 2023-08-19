促进合作 实施 “绿色越南”行动计划

19日， Vingroup集团“绿色未来”基金会在胡志明市公布了有助于实施越南到2050年净零排放目标的10个重点行动计划；与各单位签署实施“绿色越南”计划的合作文件。

据所签署的合作文件，绿色未来基金会将在全国开展重点行动计划，涉及生活10个主要领域，包括绿色出行、绿色能源、绿色办公室、绿色消费、绿色环境、绿色城市花园、绿色旅游、绿色教育、绿色卫生和绿色体育。重点计划将首次在胡志明市展开，其后逐步扩大到全国其他省市。

越南祖国阵线胡志明市委员会主席陈金燕高度评价Vingroup集团绿色未来基金会已同胡志明市并肩同行，同时表示相信，目标紧跟社会生活各领域的10个重点行动计划将有助于打造出胡志明市绿色转型的与众不同。

陈金燕表示，作为全国最大经济和工业中心的胡志明市充分意识到实施净零排放目标的重要性，因此在实施各增长目标的同时，胡志明市是率先评价排放质量和寻找和制定有效实施越南的承诺的措施和计划的地方之一。

值此之际，绿色未来基金会还与越南自然资源与环境不自然资源与环境传媒中心、Green Journey社会企业股份公司签署了合作协议和启动“绿色越南”行动计划。各方承诺配合集中改善人民生活子含量和推动关于经济、文化、社会的绿色活动，维护自然环境，在社区中推广绿色生活等。

绿色未来基金会成立于2023年7月，截至目前该基金会已在河内、庆和和芹苴发起行动计划，旨在改变各地方面貌，提升生活环境质量和绿色指数。（完）