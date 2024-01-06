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使老街省北河县发展成为特色旅游目的地
北河县委书记阮维和表示，该县拥有许多独特之美和巨大吸引力，这里汇聚成为老街省乃至西北地区特色旅游景点的各种条件。 值得一提的是，北河文化集市以高原文化集市的原始之美被斯里兰卡《Serendib旅游杂志》列入东南亚最驰名的十大定期集市之列。这里还有数百个古迹和遗产，其中包括一个人类非物质文化遗产（岱依族的拔河活动），4个国家级遗产和4个国际级历史遗迹。
“白色高原”的北河还以其富有浓郁民族特色的传统文化而闻名。 这片土地拥有丰富多样的饮食文化和各种各样的特有土特产，如：无色糯米饭、黑色粽子、糍粑、马肉火锅（Thắng cố）、扣肉、腋夹猪、河粉等。这里的美食给游客留下了深刻的印象。
除了自然条件因素外，北河县的各种庙会和节日也是吸引游客的因素之一，例如： 赫蒙族的高涛节（Gầu Tào ）； 傣族的下田节和被公认为国际级非物质遗产的群舞、瑶族的度戒节（Lễ cấp sắc ）； 赫蒙族、岱依族、侬族和夫拉族的拜林仪式（Lễ cúng rừng ）等。
北河县凭借巨大的旅游发展潜力和优势，风景优美四季如画、14个少数民族多元的文化特色以及当地居民热情好客的精神，正在成为众多国内外游客的理想旅游目的地。
着力成为特色旅游景点
北河县人民委员会主席丁文邓表示，在受新冠肺炎疫情影响的两年后，该县制定了2023年旅游活动举办计划，以促进当地旅游复苏和发展。此外，河内-老街高速公路的投入使用后，至北河县的距离缩短了20公里，这为游客来到“白色高原”旅游参观创造便利条件。
为在2023年北河旅游促进计划中打造重要亮点，老街省在2023年6月3日至11日举行了2023年夏天北河白色高原旅游节。这是北河县介绍和推广当地旅游潜力和优势以及各种独特旅游产品的良好机会。
据北河县文化处的统计数据显示，在2023年夏天北河白色高原旅游节举行的9天内，北河县接待游客量达6.3万人，预计占全面游客总数的12%。
目前，北河县共有85个旅游住宿接待单位。其中，一星级到二星级酒店8家，旅馆29家，寄宿单位296家。此外，全省共有大约58家餐厅和游乐场所。
此外，北河县还提出了各项方案来保护与弘扬当地各民族传统文化空间，并将其与促进当地社区旅游发展结合起来。
北河县目前正在建设少数民族（赫蒙族、瑶族、岱依族和侬族）特色文化空间，旨在推广当地的独特文化，促进可持续发展，提高居民的认识，确保当地社区和居民的利益，为实现可持续减贫作出贡献。（完）