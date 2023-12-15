以“巴地-头顿，走吧！”为主题的2023年巴地头顿旅游周

2023年巴地-头顿旅游周具有适合多对象、年龄的丰富多样活动，让居民和游客沉浸在有趣的文化旅游空间。

11月17日晚，艺术表演活动在头顿市垂云街旗台公园举行，是该旅游周的亮点，上演一场精彩绝伦的灯光秀，吸引众多著名歌手、DJ，给观众提供了印象深刻的盛宴。

巴地头顿省旅游厅副厅长陈氏秋贤女士表示，随着越南旅游业的发展，巴地头顿省旅游业日益肯定和维护南方的活跃、创新地区的地位。以地理优势的巴地头顿省是在南方重点经济区早日形成和发展旅游业的摇篮，也是吸引众多国内外游客的著名度假区中心。

为了适合新的发展趋势，除了呼叫投资发展优质产品、增加游客体验感，举办给游客留下深刻印象的活动还是该省旅游业的重要任务。其中，本届巴地头顿省旅游周是该省旅游业向游客推介当地丰富多样旅游产品的良好机会。该活动预计每年举行一次，成为带有巴地头顿的独特品牌特色的文化旅游产品。

从11月17日下午五点，后滩处处洋溢着节日气氛。滑翔伞在天空中自由飞翔；海滩上，游客熙熙攘攘；小吃摊挤满了游客。在绿色珊瑚旅游区陈列的巴地头顿特产和OCOP产品的售卖展示区吸引众多游客的注意。旅游周三天气候条件挺优越的，挺适合人们参加所有活动。

来自胡志明市的阮士甲先生分享：“我们父子俩到巴地头顿多次，这次适逢2023年巴地头顿旅游周，我们可以品尝许多好吃的菜，沉浸在非常热闹的气氛，尤其是观赏滑翔伞表演。这是第一次我可以感受到在旅游淡季的如此喧闹欢乐气氛” 。

该省旅游厅代表指出，值此机会，沿海客房量增加，达到70%以上，主要在11月17日和18日。头顿市后滩中心和川木县后川的酒店入住率均达到90％以上。

文图/越南画报 黎明 译/何芳