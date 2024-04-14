从传统中寻找出路，年轻人让传统音乐“活”在当下

近日，题为“古乐京畿”社区活动在河内市碧沟道馆举行。活动期间，观众们进一步了解了十九世纪末和二十世纪初越南北部人民的许多传统乐器。值得一提的是，该活动由大学生举行，其充分体现出年轻人对民族文化保护工作的关注。

在碧沟道馆里，游客仿佛置身于古老的空间，欣赏盲人曲、歌筹、朝文曲、官贺等传统民间音乐节目。

该活动由大学生按照世界著名的“活的博物馆”模式举行，通过对传统文化和历史的再现以及模拟空间等方式，以提升参观者的体验感，使“古乐京畿”活动既新颖又贴近观众。值得注意的是，观众们可以亲身体验从来没有接触过的古代音乐类型。

河内市FPT Polytechnic大专学校学生阮氏碧水说：“参加盲人曲表演之后我印象非常深刻。盲人曲原是越南民间音乐中的一种独特的艺术类型，其富有越南民族特色。”

塞尔维亚游客索尼娅·贝利奇说：“真是一个非常美丽的空间，为游客提供独特的传统音乐和有趣的民间游戏。 我这次旅行很有意思。我爱河内，因为河内是一个充满绿色的城市，还有这样激动人心的活动。”

此外，活动期间，组委会还举行专题研讨会、试穿古装、品茶、写书法、参加民间游戏等多项活动。

“古乐京畿”活动组委会成员阮金山说：“该活动举办的目的在于向年轻一代传播越南民族的传统文化。通过“活的博物馆”模式给前来碧沟道馆的游客带来一种新鲜的感觉，就像回到过去一样，从而携手保护与弘扬民族文化价值，特别是传统音乐类型。”

为期两天的“古乐京畿”社区活动吸引了众多学生和游客的参加，有助于打造首都河内文化新亮点。（完）