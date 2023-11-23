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亚太议会论坛第31届年会在菲律宾开幕 越南国会副主席阮德海出席
菲律宾众议院议长马丁·罗穆亚尔德斯（Martin Romualdez）在年会开幕式上致辞时强调团结和合作是建设韧性和可持续的亚太地区的重要因素。本届年会是就有关议会和基于平等、互相尊重、互利伙伴关系的外交等共同关心问题进行对话的有效机制。
马丁·罗穆亚尔德斯强调，本届年会的主题已提出帮助各国战胜地区在面临的一系列挑战，如疫情后的长期影响、宏观经济风险、各国之间的差距日益加大等的适合方向。因此需建立亚太议会论坛各成员国之间的紧密伙伴关系，为地区问题确定和追求长期措施，加强成员议会能力和提升运行效果。
此前，菲律宾参议院议长米格尔·苏比里（Juan Miguel Fzubiri）在致辞中已认为，亚太议会第31届年会的第一目标是为共同担忧寻找共同解决方案。各国代表团已向论坛递交37项决议草案，未来几天举行各场会议将就这些内容仔细讨论。值得注意的是，10项决议草案要求进一步加强各国议会在促进地区和平和稳定的实力。
由越南国会副主席阮得海为首的越南国会代表团已出席年会开幕式和当天举行的亚太议会论坛执行委员会会议，并将在即将举行的各场会议上提出各意见，强调越南国会负责任地参与多边议会外交活动的强有力承诺，有助于进一步发回越南在地区议会合作机制的作用和地位。
阮德海将在24日举行关于政治安全问题的首场全体会议上发表讲话，礼节性拜会菲律宾参众两院议长，同菲律宾有关机关领导会晤，就电子国会、土地管理、全球最低税采用和实施等问题进行经验交流，与此同时与出席会议的各国代表团举行双边会晤。