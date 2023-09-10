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乔·拜登总统访越——对越南和美国来说都是一个重要的里程碑
此访将成为越美关系在拜登总统任期内的重要里程碑，为推动两国关系迈上新高度，致力于和平、合作、全面可持续发展作出贡献。
黎秋河指出，美国是越南最重要的合作伙伴之一。近年来，越美全面伙伴关系在政治外交、国防安全、经济贸易投资、教育、科技、卫生、环境、克服战争遗留后果、促进人权等优先合作领域取得深入和实质性发展。其中，经济、金融、贸易、投资合作是支柱。美国重申尊重越南的政治制度，支持越南成为一个“强大、繁荣和独立”的国家。
经贸合作快速发展，成为双边关系的推动力，2022年两国贸易额创纪录，达1230亿美元。越南已成为美国7大贸易伙伴之一，美国连续多年成为越南第一大出口市场。
国防安全合作取得具体进展，克服战争遗留后果继续成为两国关系的亮点。
教育合作取得许多积极进展，双方在教育培训、技术转让等领域不断推进合作。
此外，医疗卫生、应对COVID-19疫情和后疫情时代复苏的合作仍是亮点，特别是双方互相捐赠医疗设备、疫苗，分享防疫经验和公民保护工作等。
双方继续加强应对气候变化、能源转型等合作。美国承诺向越南提供支持，使越南达到在联合国气候变化框架公约第26次缔约方会议（COP26）提出的目标，并在COP27上更新国家自主贡献（NDC）。两国正在推动越南和美国政府气候工作组的成立和组织活动，落实落实《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》。
两国继续在共同关心的国际和地区问题上，特别是在联合国安理会框架内和东盟机制内保持密切配合。
可以说，美国国会在深化越美全面伙伴关系中发挥着尤为重要的作用。在双方的共同努力下，两国国会合作关系近年来取得丰硕成果，各级代表团互访频繁，两国国会下属机构和议员积极开展交流活动。
可以看出，基于两国的努力，两国在双边、地区和全球层面加强合作给两国带来了巨大的利益
黎秋河强调，美国总统此访是两国关系中的重要里程碑事件。此访取得的成果将有助于推动两国关系迈上新台阶，为和平、合作与可持续发展做出贡献。
对于两国国会合作，我相信两国国会关系将进一步得到加强，与两国全面伙伴关系相称。希望今后双方增进代表团互访，建立两国立法机构定期交流对话机制。（完）