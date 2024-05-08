乌拉圭和古巴媒体纷纷报道越南奠边府大捷

越通社驻南美记者报道，《Grupo R Multimedio》回顾了法国殖民主义者修建奠边府据点的背景和越南全党、全军和全民决战精神以及56个昼夜克服一切困难、牺牲和艰辛，摧毁了曾经被殖民主义者认为“无敌”的战略根据地，取得了“煊赫五洲、震动地球”的胜利。

《Grupo R Multimedio》援引胡志明主席的话说：“奠边府就像历史的辉煌里程碑。那是殖民主义瓦解之地，与此同时世界民族解放运动正在上升并走向完全胜利。

《Grupo R Multimedio》强调，奠边府大捷不仅对英雄的越南民族具有重大历史意义，展现了民族团结的力量和越南人民对和平、民族独立的渴望，而且是胡志明主席领导的越南共产党卓越领导的证明。

奠边府大捷迫使法国殖民政府签署了1954年《日内瓦协议》，停止战争，恢复印度支那和平，承认越老柬的独立、主权和领土完整。

据《Grupo R Multimedio》的评价，奠边府大捷不仅为推翻世界旧殖民主义作出了贡献，而且也是世界许多殖民地国家挺身而出、反对旧殖民主义压迫、剥削和统治的坚实支点和光辉榜样，为人类争取独立、民主和社会进步的伟大斗争作出了重大贡献。70年来，奠边府大捷仍然是越南人民的自豪。

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另一方面，值此越南军民“煊赫五洲，震动地球”的胜利70周年之际，拉丁美洲通讯社（Prensa Latina）5月7日发表标题为“奠边府：重述史诗”的文章。 拉美社驻河内机构负责人莫佩雷斯（Moisés Pérez Mok）强调，奠边府大捷是越南共产党和胡志明主席卓越领导，越南军队力量和数万越南人爱国精神的结果。

1954年5月7日，越南人民军的“决战决胜”旗帜在法国指挥地堡屋顶上迎风飘扬，标志着历史性奠边府战役的胜利。

奠边府大捷为1954年7月签署《日内瓦协议》铺平了道路，结束了越南战争，驱逐了法国在印度支那的驻军，恢复了该地区的和平。奠边府大捷敲响了旧殖民主义崩溃的钟声。（完）