为越泰全面战略伙伴关系注入新动力

会谈中，黎明兴热烈欢迎泰国总理及泰国王家政府代表团首次正式访越。阿努廷·参威拉军重申，泰国历来重视发展与越南在各领域的全面、务实合作，希望双方有效落实越共中央总书记、国家主席苏林近期对泰国进行正式访问的成果。



双方对越泰自建交50年来关系的强劲发展表示满意，认为当前双边关系正处于有史以来最好的发展阶段。



双方一致同意通过保持各渠道、各级别代表团互访和高层接触，进一步加强政治互信，发挥好现有合作机制作用，密切配合，有效落实两国全面战略伙伴关系。



双方一致同意加强国防安全合作，维持海上联合巡逻，协调打击跨国犯罪，重申不允许任何个人或组织利用本国领土反对对方。

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库举行会谈。图自越通社

在经济领域，双方一致同意有效落实“三连接”战略；推动交通、物流、航空和旅游互联互通；研究开发连接两国及湄公河次区域的公路和沿海水路运输线；发挥越泰贸易联合委员会机制的作用；减少贸易壁垒，为商品进入对方市场创造便利条件；尽早实现250亿美元贸易额目标，并朝着平衡、可持续的方向迈向500亿美元目标。



双方承诺在农业、保障粮食安全以及科技、人工智能、数字化转型、数字经济、绿色经济、公平能源转型、创新等新领域拓展合作。



黎明兴重申，越南欢迎、鼓励并为包括泰国在内的外国投资者在越投资创造便利条件。



泰国总理高度评价越南的投资营商环境，感谢并希望越南政府继续关心、支持并为在越泰国企业排忧解难。



阿努廷·参威拉军表示将鼓励泰国企业在符合越南发展方向的领域扩大投资，欢迎越南企业加强对泰投资。



双方一致同意加强人文交流、文化、旅游和地方间合作。



黎明兴感谢泰国政府关心支持旅泰越南人，以及维护和发挥胡志明主席遗迹区和越南寺庙体系；建议继续为旅泰越南人创造便利条件。



关于地区和世界问题，两位总理一致同意继续在东盟等多边机制中密切协调；强调维护东盟团结、统一和中心作用的重要性；在国际法基础上，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），推动东盟在东海问题上的共同立场。



阿努廷·参威拉军表示完全赞同黎明兴的建议，并表示将继续密切协调，以提升次区域合作机制的效率，为促进湄公河地区的可持续发展和共同繁荣作出贡献。



借此机会，阿努廷·参威拉军诚挚邀请黎明兴正式访问泰国。黎明兴对此表示感谢并告知将在适当时候安排访问泰国。（完）