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为海外越南人加大对国内房地产领域投资创造便利条件
会上，各部委领导代表分别介绍了上述法律中与海外越南人有关的新内容。这些内容对海外越南人（包括具有越南国籍者和越裔）的权利进行了更具体、更明确的规定，其权利得到更好的保障。
许多海外越南人在会议上发言时表示，根据新规，海外越南人在土地、住房和房地产开发经营领域的权利更加开放，体现了党、国家和国会对侨胞们的关心与重视。侨胞们也希望各项《实施细则》将进一步细化这些规定，为海外越南人加大对国内房地产领域的投资创造便利条件。
越南外交部副部长、国家侨务委员会主席黎氏秋姮表示，此次会议的召开体现了政府对侨务工作的高度重视。为贯彻落实中央政治局有关新形势下促进侨务工作的决议、指示和结论，近期，外交部和国家侨务委员会积极研究、建议修改与海外越南人有关的法律法规，特别是与土地、住房和房地产开发经营有关的法规。希望继续获得海外越南人的意见与建议，将这些法律落到实处。
越通社驻法国记者报道，会议召开期间，许多在法越南人组织、协会代表纷纷表达了对这些法律出台的喜悦之情。
越南文化传承推广协会（APCV）主席阮德·戴安娜·秋蓉高度评价越南政府对海外越南人的关心和支持。她表示，这些法律有助于增强海外越南人回国发展的愿望。
旅法越南人协会（UGVF）执行委员会委员裴金雪表示，希望2025年新《土地法》生效后，将激励更多旅居法国越南人回国，也希望越南政府为侨胞们回国买房买地发放护照创造便利条件。
全球越南科学家和专家组织（AVSE Global）经济政策网络负责人陈芳茶表示，这些法律的出台让她看到了许多新机遇。她相信，《土地法》将为新项目创造许多创意空间，保障当地政府和海外投资者的利益。“当然，这些法律在实施过程中还会面临挑战，但这将是土地管理从行政手段转向经济手段过渡的机遇”，陈芳茶强调。（完）