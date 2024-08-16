中国驻越大使熊波：苏林总书记、国家主席访华 进一步巩固双方政治互信

应中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人将于2024年8月18日至20日对中华人民共和国进行国事访问。中国驻越大使熊波在访问前夕接受了越通社记者的采访。



记者：苏林总书记、国家主席即将对华进行国事访问，这是苏林同志在当选越共中央总书记后的首次出访。请您介绍此访的主要活动。您认为此访对越中两党两国关系发展有何重要意义，将取得哪些重要成果？



熊波大使：应习近平总书记、国家主席的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于8月18日至20日对中国进行国事访问。访问期间，习近平总书记、国家主席将同苏林国家主席举行会谈。李强总理、赵乐际委员长、王沪宁政协主席将分别会见苏林总书记、国家主席。

据我了解，苏林主席在访问期间还会寻访胡志明主席在中国开展革命活动的红色足迹；会见一些中越友好人士。

此次访问是苏林总书记担任越共中央总书记之后第一次出访，也是继去年12月习近平总书记、国家主席对越南进行国事访问之后，时隔半年左右两党最高领导人又一次重要的互动。这体现了苏林总书记、国家主席对发展中越关系、两党两国关系的高度重视，也体现了双方都把发展中越关系置于各自外交政策的优先方向。我们期待通过这次访问，赓续中越传统友好，进一步巩固深化双方的政治互信，深化中越命运共同体的建设，携手走好各具特色的社会主义现代化道路，共同促进世界社会主义事业的发展，为地区和世界的和平稳定与发展做出积极的贡献。

当前越南正在全面总结革新四十年的经验，正在加紧推进越共十四大的筹备工作。苏林同志日前主持召开越共十四大文件筹备小组的工作会议。此访也是双方进一步加强治国理政经验交流的重要机会。



记者：去年底，习近平总书记、国家主席历史性访越，双方共同宣布构建具有战略意义的越中命运共同体，请您介绍过去一段时间以来，双方落实两党最高领导人重要共识和访问成果取得什么进展？



熊波大使：去年12月，习近平总书记、国家主席对越南的国事访问取得圆满成果，我们非常感谢已故总书记阮富仲和越南党、政府和越南人民对习近平总书记国家主席非常热情友好的接待。

当前，中越双方正在全力去落实在这次访问当中，两党最高领导人达成的重要共识，以及在联合声明当中发表的一系列重要成果。推动构建具有战略意义的中越命运共同体这一项工作取得了良好开局。

在政治关系方面，首先两党两国高层保持非常紧密的沟通。阮富仲总书记生前一直同习近平总书记以多种灵活的方式保持着紧密的互动和战略沟通。4月份，越南国会主席对中国进行了非常成功的访问。6月份，范明政总理连续第二年应邀出席在中国举办的夏季达沃斯会议， 同时在北京同习近平总书记、国家主席以及其他中国党和国家领导人进行了非常好的会谈。

越共中央宣教部部长、中央对外部部长、越南计划投资部部长、外交部长分别访问了中国。中共中宣部部长、中国人大常委会副委员长、司法部部长分别访问了越南。广西和云南两省区的书记分别同接壤的越南四省的省委书记举行了成功的年度会谈。

在国防安全合作方面，双方按照合作共识的目标来促进防务安全领域的合作。4月份，双方在边境地区成功举办第八次边境国防友好交流。中国的新任防长董军部长同越南国防部部长潘文江进行了非常好的会谈。

双方还建立了越南海军同中国南部战区海军的热线联系，开展了海军舰艇的互访、青年军官交流等。这个领域的合作取得了良好的发展。

经贸合作保持高水平。据中方统计，今年前7个月，双边贸易额达1450亿美元，增长21%。越南果蔬对华出口额达21亿美元，占越南果蔬总出口额的64%。越南榴莲对华出口额达12.2亿美元，同比增长46%，占越南榴莲出口总额的92.4%。如果双方完成冷冻榴莲和新鲜椰子对华出口手续，必将有助于增加越南对华果蔬出口金额。

在投资方面，今年前7个月，香港对越南投资额达21.9亿美元，排名第二；中国大陆投资资金达16.4亿美元，排名第四。以新投资项目数量计算，中国排名第一。

在旅游领域，今年赴越南旅游的中国游客达210万人次，位居第二。

可以说，双方本着“6个更”方向上深化了各领域合作。我们对已经取得的合作成果感到非常满意。



记者：明年是越中建交75周年。您认为今后一个时期，双方应如何推进具有战略意义的越中命运共同体建设？越中关系将面临哪些机遇和挑战？



熊波大使：今年和2025年对于越南和中越关系都极其重要。今年是胡志明主席在广州进行革命活动100周年。 1924年11月11日，阮爱国同志以代表共产主义的名义来到广州开展革命活动。

两党友好关系的历史可以追溯到100年前，尽管当时越南共产党尚未正式成立，但越南共产党的创始人胡志明主席却与毛泽东和刘少奇等中国高层领导人在广州建立了浓厚的友好关系。

2025年是越南共产党成立95周年。在会见中国香港特别行政区行政长官李家超时，苏林总书记、国家主席强调，香港是在越南革命历史和胡志明主席革命生涯中留下许多重要印记的地方。

2025年也是越南社会主义共和国国庆80周年和中越建交75周年，对我们来说都是重要的纪念日。

回顾两党两国近100年的友好交往史，“越中情谊深、同志加兄弟”是两党两国关系的本质特征和生动体现。我们要坚持两党最高领导人对两党两国关系的战略引领，坚持对两党两国关系的政治引领，相互支持对方根据各自国情坚持走社会主义道路，本着 “六个更”方向全面推动深化合作。

我认为，两国各领域合作的机遇大于挑战。为了应对挑战，我们要共同维护世界和平稳定，为各国发展创造良好的外部环境；共同维护国际公平正义，推动世界平等有序、包容的经济全球化发展，造福各国人民，维护发展中国家发展利益。

我们要按照“六个更”的精神妥善处理分歧，首先要坚持两党最高领导人的重要共识，坚持通过对话协商管控和化解分歧，确保存在的这些尚待解决的分歧不影响大局，不分散我们的资源，不损害两国人民的感情。



记者：我们注意到，苏林总书记、国家主席于今年6月和7月两次在主席府会见您，此次访问您将回国参加接待工作吗？苏林总书记、国家主席以及他对发展越中关系的重要观点给您留下了什么印象？



熊波大使：我将回国参加苏林总书记、国家主席访华的接待工作。六月和七月，我两次受到了苏林总书记、国家主席的会见。苏林总书记、国家主席高度重视发展中越两党两国关系，还发表了许多重要意见。苏林总书记、国家主席苏林谈了3点意见给我留下了特别深刻的印象。

首先，苏林总书记、国家主席曾说过“越南革命与中国革命有着密不可分的关系”，概括了两党两国关系的本质属性。两党在革命斗争中始终长期相互理解和支持，在争取各自国家的民族独立和解放的斗争中并肩战斗，结下了深厚的友谊。因此，苏林总书记、国家主席此次访问将寻访100年前胡志明主席在中国的革命足迹，体现了苏林总书记、国家主席对两党这种深厚的革命关系的高度重视。

其二，苏林总书记、国家主席特别强调，要坚定不移地沿着两党老一辈领导人选择的道路，按照阮富仲总书记和习近平总书记所明确的方向达成的共识，坚定不移地向前迈进，扎实推进构建具有战略意义的越中命运共同体。

其三，苏林总书记、国家主席强调，当前国际形势正在发生十分复杂演变，中越双方现在比以往任何时候都更需要加强团结合作，共同应对挑战，携手实现共同的战略目标。 我想我们的共同战略目标是双方都有两个100年奋斗目标，我们相互支持对方实现两党确定的建党建国100年奋斗目标。



记者：今年是越中陆地边界划界25周年和“三个法律文件”签署15周年。近年来，两国边境地区保持繁荣稳定，请您评价上述重要文件签署的重要意义，双方在落实过程中取得了哪些重要成果？



熊波大使：中越陆地边界划定的协定，从法律上永久地解决了两国陆地边界划定问题，具有深远的意义，显示了双方致力于和平、友好、合作的坚定意志和决心。陆地边界的划定是中越双方通过友好协商解决陆地边界问题的成功范例，且极大增强了双方继续致力于通过对话解决其他边界领土涉海问题的信心，同时也为世界各国通过对话解决分歧树立了楷模。

双方落实好中越陆地边界协定，两国边境两侧两国的人民安居乐业、和睦相处、亲如一家，成为世界上最和平、最稳定、最和谐、经贸和人员往来最活跃的边境地区。我还非常清楚地记得，去年8月阮富仲总书记在谅山友谊口岸视察的时候曾经强调，以“友谊”来命名的友谊关、友谊口岸在世界“独一无二”，这一句话非常形象地描绘出了两国边境地区和平友好交往的情景。中越边境地区和平安宁合作的情景值得我们双方为之自豪。（完）