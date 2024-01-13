Báo Ảnh Việt Nam

新闻

中国驻越大使熊波：中国支持越南发展绿色经济、增进民间交流

中国支持越南推进工业化现代化进程，特别是绿色经济、数字经济、能源转型等重点领域合作。中国驻越大使熊波近日接受越南媒体采访时如是强调。 熊波大使表示，从经贸上看，两国互为举足轻重的经贸投资合作伙伴，双方可在发展经验上相互借鉴。在经贸投资上，双方优势互补，可以相互提供发展空间，双方合作有利于各自构建稳定、有韧性的产供链。

另外，中越两国均为充满发展活力的新兴经济体，也是发展最快最好的两个发展中国家，所以中越两国的团结合作可以为地区和世界的发展提供重要的稳定性和确定性，可以为世界的和平稳定和发展作出重要贡献。

熊波大使表示，中越双方正在加紧推进从中国云南进入越南河口的老街—河内—海防铁路项目，现在已经进入制定可行性研究报告的阶段。他重申，中方愿意应越方希望，使用优惠资金帮助越南制定广西凭祥—同登—河内铁路的升级改造规划，以及下一步芒街—广宁—海防铁路的规划。”

中国驻越大使熊波：中国支持越南发展绿色经济、增进民间交流 hinh anh 2

附图 。图自越通社

熊波大使相信，这些铁路建成通车后会极大提升中越之间货物运输效率，不会再出现疫情期间上千辆卡车拥堵的情况，而且两国正在友谊关口岸启动智能通关试点，智能通关实现之后，可以进行24小时高效的无人值守通关。这些铁路开通之后，也可以为越南开辟经过中国连接中亚地区乃至欧洲的经济走廊，拉近越南同中亚之间的距离，使越南北部边缘省份成为越南向北对外开放前沿。

熊波大使谈及民间交往领域时强调，推动新时代中越关系迈上更高水平，离不开两国人民的理解、支持和广泛参与。他说“民间友好是基础，高层引领是关键，相互了解是必由之路。”

熊波大使认为用好文化艺术媒介也有助于增进两国人民之间的相互了解，特别是两国年轻一代的相互了解。越南年轻一代喜欢看中国影视作品，越南艺术家在中国很受欢迎的综艺节目中参加演出，受到很多中国年轻人欢迎，有数百万粉丝等，都是非常好的事情。

熊波大使希望两国媒体能够更加积极、充分地介绍两国各部门、各地方、各领域间友好交往与合作，及其取得的重要成果，从而增进两国人民相互理解。（完）

更多>>

健全遗产城市管理和保护体制机制

健全“遗产城市”管理和保护体制机制

由于“城市遗产”或“遗产城市”概念在法律文件上尚未具体化，因此拥有体现一个城市历史、自然景观、艺术价值具有传统和地方特色的小区和遗迹的越南部分省市在遗产管理和保护工作上仍面临困惑和不足。
更多

Top