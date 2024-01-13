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中国驻越大使熊波：中国支持越南发展绿色经济、增进民间交流
另外，中越两国均为充满发展活力的新兴经济体，也是发展最快最好的两个发展中国家，所以中越两国的团结合作可以为地区和世界的发展提供重要的稳定性和确定性，可以为世界的和平稳定和发展作出重要贡献。
熊波大使表示，中越双方正在加紧推进从中国云南进入越南河口的老街—河内—海防铁路项目，现在已经进入制定可行性研究报告的阶段。他重申，中方愿意应越方希望，使用优惠资金帮助越南制定广西凭祥—同登—河内铁路的升级改造规划，以及下一步芒街—广宁—海防铁路的规划。”
熊波大使谈及民间交往领域时强调，推动新时代中越关系迈上更高水平，离不开两国人民的理解、支持和广泛参与。他说“民间友好是基础，高层引领是关键，相互了解是必由之路。”
熊波大使认为用好文化艺术媒介也有助于增进两国人民之间的相互了解，特别是两国年轻一代的相互了解。越南年轻一代喜欢看中国影视作品，越南艺术家在中国很受欢迎的综艺节目中参加演出，受到很多中国年轻人欢迎，有数百万粉丝等，都是非常好的事情。
熊波大使希望两国媒体能够更加积极、充分地介绍两国各部门、各地方、各领域间友好交往与合作，及其取得的重要成果，从而增进两国人民相互理解。（完）