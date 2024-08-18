中国学者：越共中央总书记、国家主席苏林访华赓续中越传统友好

在越共中央总书记、国家主席苏林和夫人自8月18日至20日对中华人民共和国进行国事访问前夕，中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为就越共中央总书记、国家主席苏林访华接受越通社驻北京记者的采访时表示，苏林总书记就任后将中国作为出访的首个国家，充分体现对发展中越两党两国关系的高度重视。

魏为表示，中越两国山水相连，是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的“四好”关系，中国始终从战略高度和长远角度看待中越关系。越南党和政府也高度重视对华关系，苏林总书记就任国家主席和总书记后也多次表示，越南始终将发展对华关系作为对外政策的战略选择和头等优先。

魏为说道，中越两国政治制度相同、理想信念相通、发展道路相似。近年来，中越高层交往密切、务实合作成果增多。两国在探索符合本国国情的社会主义道路和各具特色的现代化道路上互学互鉴、携手并进。

两国经贸合作已经成为双边关系的一大亮点。中国继续成为越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第五大贸易伙伴。近些年，越南的火龙果、榴莲等优质农产品深受中国消费者喜爱。中企在越南参与实施的一系列项目，有力拉动了当地经济社会发展。

魏为认为，苏林总书记此次访华目的是为了继续增强两国政治互信，赓续两国传统友好，深化中越命运共同体建设。

2023年，习近平总书记、国家主席对越南进行成功访问，双方宣布两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。

魏为表示，中越两党两国关系的新定位，不仅符合两党、两国政府和人民的共同利益，也有利于地区和世界的和平与发展。双方应该相互借鉴，共同发展，为各自国家社会主义建设事业注入新活力。

目前，中越两国都走在改革、革新发展的新征程上，朝着各自的宏伟目标奋勇前进。中国正在推进中国式现代化建设，越南也在加快国家工业化和现代化进程，双方的合作机遇日益增多。

魏为希望，此次苏林总书记访华，两国应该在增强政治互信的前提下，进一步深化各领域合作，携手走好具有各自特色的社会主义现代化道路，共同促进世界社会主义事业发展，为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）