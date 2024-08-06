中国专家：越南人民必将在新阶段的革新事业中取得更大成就

阮富仲同志的毕生事业和政治遗产后继有人，胡志明主席开创的越南革命事业必将进一步发扬光大。在以苏林同志为核心的越共中央坚强领导下，越南人民必将在新阶段的革新事业中取得更大成就。这是中国国际问题研究中心研究员、原新华社河内分社首席记者、越南问题观察家凌德权在越南共产党中央委员会选举总书记后和就今后越南对外政策中各优先事项接受越通社驻北京记者的采访时所强调的内容。



凌德权表示，越共中央政治局委员、国家主席苏林同志在8月3日上午全票当选越共中央总书记是顺理成章的大事。中共中央总书记习近平同志代表中共中央在第一时间致电表示热烈祝贺。在阮富仲总书记逝世后，越南共产党迅速完善健全中央领导班子说明：越南的政局平稳有序，越共的领导坚强有力。



关于今后越南外交政策各大优先事项，凌德权表示，新任总书记苏林同志的讲话表明，越南今后的对外政策不会发生变化。越共十三大以来的对外方针政策将得到继承和延续。



中越是山水相连的社会主义友好邻邦。他个人特别关注中越关系的发展前景。去年底，中越双方共同宣布构建具有战略意义的命运共同体，开辟了两党两国关系新征程、新篇章。



凌德权深信，有习近平总书记和苏林总书记的共同引领掌舵，中越全面战略合作伙伴关系将进一步加强，具有战略意义的中越命运共同体建设将走深走实。中越两党两国和两国人民弘扬“同志加兄弟”传统友谊，巩固政治互信，深化战略沟通，推动务实合作，必将为两国人民带来更多福祉，为世界和平与人类进步事业作出积极贡献。



关于反腐败工作，凌德权认为，大力推进党的建设和整顿工作是越共十三大的重要内容之一。苏林总书记在就职后强调，越共继续以“不间断”、“不停步”、“无禁区”、“无例外”、“无论是任何人”为方针，坚持不懈地同思想道德和生活方式的败坏作斗争，同党内的腐败和消极现象作斗争。



反腐是越共加强党的建设和整顿工作的重要组成部分。苏林总书记的讲话使我确信，阮富仲总书记发起的“熔炉”反腐斗争将会继续进行。这符合越南的“党意民心”，受到越南全党全民的拥护和支持。



凌德权表示，越南人民正在为实现越共十三大决议中确定的目标和远景不懈努力奋斗，取得了许多标志性的重要成果。越南党和人民坚持“最高程度发扬自主、自信、自力、自强、民族自豪感”的“五自”精神，必将克服各种困难，经受各种挑战，朝着既定的方向和目标不断迈进。



近年来的形势表明，世界正处于变乱交织的时期，国际环境日益严峻复杂，政治、安全、经济等方面不确定、难预测因素增多。在这个大背景下，他相信越南党带领全国人民，坚定方向目标不动摇，未雨绸缪，团结一心，克服困难，应对风险，争取最好的可能。



凌德权援引了苏林总书记在8月4日发表的重要文章中指出：“敌对、反动势力从未放弃过推翻越南共产党领导和社会主义政权的阴谋；大力推行‘和平演变’战略，形式不断翻新、手段日益阴险狡猾；彻底利用全球化进程向内部渗透，推动‘自我演变’、‘自我转化’进程，妄图从内部瓦解我们的党和政权。”这个战略判断十分重要。他认为，国际上无数的经验和教训证明，大力推进经济持续快速发展的前提和保障是确保党、国家的政治安全和全社会稳定。



凌德权表示相信，越南充分利用机遇和优势，释放潜力，增强实力，应对风险和挑战，必定能胜利实现越共十三大提出的各项战略目标。（完）